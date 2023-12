»Da me je odstop Gorazda Božiča presenetil, težko rečem. Veste, da sem po seji mestnega sveta v oktobru, ko je bil izglasovan tak sklep kot je bil, sam rekel, da se zaenkrat iz javnih razprav o tem umikamo in da bova skušala skupaj z direktorjem najti rešitev. Pogovori so ves ta čas potekali, izid pa je takšen, kot je bil sporočen danes, torej direktor je sam odstopil z mesta direktorja javnega zavoda GO! 2025« je v današnji izjavi povedal novogoriški župan Samo Turel.

Kot je dejal, ga je Mija Lorbek.prepričala predvsem s svojim dosedanjim delom, strokovnim znanjem in izkušnjami na tovrstnih projektih, poleg tega pa je že sedaj koordinirala sodelovanje novogoriške občine z javnim zavodom. O njenem imenovanju bo odločal mestni svet na petkovi izredni seji, za njeno izvolitev pa menda ne bi smelo biti težav.

Predsednik sveta javnega zavoda Marjan Zahar je povedal, da je svet zavoda direktorjevo odstopno izjavo prejel prejšnji teden, potrdili so jo soglasno na ponedeljkovi popoldanski seji. Svoje delo bo Božič opravljal do 15. decembra ter ga nato do konca leta predal svoji. naslednici.

Nepremostljive med Božičem in Turelom

»Glavni razlog za mojo odločitev so nepremostljive razlike v vrednotah, viziji ter načinu izpeljave in vodenja projekta EPK 2025 med mano in županom, zaradi katerih je moje delo v zadnje pol leta potekalo pod še večjimi pritiski, kot jih vodenje največjega kulturnega projekta v Sloveniji že samo po sebi prinaša,« je danes pojasnil Gorazd Božič.

Novogoriški svetniki sp zaradi neuspešnega črpanja predvidenih sredstev za izvedbo programa EPK že sredi oktobra direktorju javnega zavoda GO! 2025 Božiču izrekli nezaupnico. Župan Samo Turel je tedaj napovedal njegovo razrešitev, nato pa se je vendarle odločil, da se bosta o vsem skupaj pogovorila in šele potem podala odločitev.

Božič je javni zavod od junija lani vodil kot vršilec dolžnosti, septembra pa so ga mestni svetniki imenovali za polni mandat.