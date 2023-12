A podrobneje dogovora včeraj niso predstavili. »Tehnične podrobnosti bodo stvar poznejših usklajevanj. Pomembno je, da smo si dali roke in sklenili, da gremo naprej,« je odkrito razložil dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Igor Švab.

No, v razvitem svetu bi tole zadoščalo: stisk rok in gremo naprej. Žal pa je na prostoru, kjer smo bili dolga leta deležni tudi nekih drugih kulturnih vplivov, kot vemo iz prebogatih izkušenj, to premalo – dokler zadeve niso pa papirju, je zajec še vedno v gozdu. Oziroma še huje: tudi ko je nekaj na papirju, se strani podpisnice pozneje ne znajo sporazumeti, kaj tam zares piše. Tako da je v opisanem primeru do resnega in pravega dogovora še kar precej daleč. Da ne bi kdo po nepotrebnem pripravljal ražnja, skratka. Samo povemo.