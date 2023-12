Pred manj kot mesecem dni smo pisali, kako so se na seznamu najbolj iskanih evropskih kriminalcev znašli tudi trije slovenski državljani, med njimi 33-letni Mladen Samardžija, prijateljem znan pod vzdevkom Maki. Po poročanju balkanskih medijev so ga danes v akciji posebne policijske enote aretirali na Jahorini in sicer zaradi suma povezave s trgovino z drogami.

Posel z drogami tudi v BiH

Med begom pred roko pravice v Sloveniji naj bi se Samardžija v tujini znova zapletel v kriminalne posle. »V okviru dlje trajajoče preiskave uprave za organiziran kriminal, ki je potekala pod nadzorom tožilstva BiH, je bilo ugotovljeno, da je M.S. na begu v BiH vodil organizirano kriminalno združbo, ki je na območju EU, BiH, Republike Srbske in Črne gore preprodajala droge,« so sporočili z notranjega ministrstva Republike Srbske. Dodali so še, da so člane združbe ujeli pri tihotapljenju in prodaji več kot 40 kilogramov kokaina in pol kilograma heroina. V akciji »Tokio« so po poročanju srbskih medijev zasegli več kot sto tisoč evrov vreden kilogram kokaina, štiri pištole, prenosni računalnik, več mobilnih telefonov, nekaj marihuane, 20 nabojev in več avtomobilov.

Na seznamu Europola, na katerem se je letos znašel drugič, so ga opisali kot nevarnega, na begu pa je že dlje časa. Nanj so ga uvrstili zaradi domnevnega sodelovanja pri operacijah črnogorskega kavaškega klana, za katerega naj bi koordiniral prevoz droge in denarja, pa tudi rekrutiral nove člane.

Lani so ga aretirali

Samardžija ima dve državljanstvi, je državljan Slovenije in BiH, kjer naj bi se skrival že dlje časa. Po pretepu in streljanju v kavarni v Palah v BiH so ga tamkajšnji policisti septembra lani celo prijeli, a so ga po opravljeni kriminalistični preiskavi izpustili na prostost. V njegovem avtu so takrat našli skoraj 60 tisoč evrov gotovine in štiri mobilne telefone, vključno z avtom pa so vse skupaj zasegli. Zakaj je imel toliko denarja, mediji takrat niso poročali. Kljub mednarodni tiralici ga Sloveniji niso izročili, pred tem ga varuje dvojno državljanstvo.