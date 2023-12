Prvenstvo je maraton in ne tek na kratke proge, lahko od glavnih akterjev slovenske nogometnega prvenstva slišimo pogosto. Čeprav naj bi bila v boju za prvaka še štiri nogometna moštva (Celje, Olimpija, Koper in Maribor), pa se vse bolj zdi, da sta glavna pretendenta za naslov Celje in Olimpija. To sta potrdila tudi v 19. krogu, ko sta na gostovanjih slavila zmago. Tako je med njima razlika še kako ulovljivih sedem točk.

Državni prvaki iz leta 2020 so svojo že 14. prvenstveno zmago lovili v Kidričevem in nalogo opravili z odliko. Bilo je 3:1. V dobrih dveh mesecih so Celjani izgubili le dvakrat, v pokalu proti Nafti in v prvenstvu proti Olimpiji, zdi pa se, da so igralci dobro sprejeli strategijo trenerja Damirja Krznarja, saj so v prvenstvu prišli do četrte zaporedne zmage. Na zahtevni, razmočeni in deloma zasneženi zelenici v Kidričevem sprva ni bilo pravega nogometa, nato pa so vse niti v svoje noge prevzeli Celjani, ki so v 79. minuti po golu Marka Zabukovnika vodili že s 3:0. »Pomembno je, da gremo naprej, si ustvarjamo priložnosti, zbiramo točke in ohranjamo prednost. Osredotočeni smo zgolj nase, zavedamo se svoje prednosti na lestvici. Tako je lažje delati, največji nasprotnik pa smo dejansko sami sebi. Ne smemo popuščati niti za trenutek. Prepričan sem, da je to prava pot, ki nas lahko vodi do naslova,« je dejal hrvaški strateg, ki ga do konca prvega dela prvenstva čakata še dve tekmi, zaradi snega pri izidu 0:0 prekinjena s Koprom in nato še proti Muri.

Ljubljančanom je uspevalo veliko

Ne popuščajo pa niti aktualni državni prvaki iz Ljubljane. Tekma v Kopru je bila zanje za biti ali ne biti, jasno je bilo, da bi se s porazom oddaljili od sanj po ubranitvi naslova, prav tako je bilo jasno, da morebitni poraz za Koper pomeni konec vseh razmišljanj o naslovu prvaka. Pred 1200 gledalci je bila Olimpija na Bonifiki boljši tekmec ter po dveh golih Florucza in enem Ratnika že ob polčasu vodila s 3:0. Preveč, da bi lahko prišlo do preobrata. »Čestitam Olimpiji za zmago. Imeli smo veliko priložnosti, a kaj, ko fantje delajo preveč individualnih napak in prejemamo ogromno golov. Ko smo izgubljali že z 0:4, smo bili v šoku, po katerem se je bilo težko vrniti,« je poraz s težavo sprejel trener Kopra Safet Hadžić, da niso bili pravi, pa je potrdil tudi nogometaš Kopra LukaVešner Tičić, ki je dejal: »Po prejetih dveh golih se je bilo težko vrniti, Olimpija je zelo kakovostna ekipa. Naredili smo premalo dobrega in preveč napak. Toliko golov ne bi smeli prejeti.«

Povsem drugačno je bilo razpoloženje pri zeleno-belih, pa čeprav trener Zoran Zeljković ni bil zadovoljen, kako so njegovi varovanci tekmo zaključili, ko so dobili dva gola s strelov z bele točke. »V prvem polčasu nam je veliko uspevalo, zato je bilo v nadaljevanju lažje igrati. Škoda, da smo prejeli dva gola, morali bi zadržati ničlo. Pred premorom nas čakata le še dve tekmi, po ena v konferenčni ligi in državnem prvenstvu,« je dejal Zeljković, ki igralce Kopra pozna do obisti, potem ko je bil dobri dve leti njihov trener. Kljub navidezno širokemu kadru naj bi med premorom prišlo do nekaterih sprememb v moštvu, saj si Zeljković na nekaterih mestih želi novih okrepitev. »Tega moštva nisem sestavljal jaz, zato imam svoje želje. O tem smo se v klubu že pogovarjali. Menim, da rabimo okrepitve. Po koncu jesenskega dela se bom pogovoril z vsakim igralcem posebej. Nekateri verjetno s svojim statusom niso zadovoljni. Bomo videli, kaj nas čaka,« je še povedal strateg Olimpije, v kateri se očitno obeta pester januar.

Zelo pomembna tekma pa v ponedeljek ob 17.30 čaka Maribor, ki gostuje pri Radomljah. V primeru zmage bi namreč skočili na tretje mesto prvenstvene lestvice in zaostanek za Celjani zmanjšali na 13 točk.

Izidi 19. kroga: Aluminij – Celje 1:3 (0:2, Maružin 90; Bajde 32, Vuklišević 34, Zabukovnik 79), Bravo – Rogaška 3:2 (1:0, Gurlica 44, Štor 84, Poplatnik 89; Gradišar 66, 70/11-m), Koper – Olimpija 2:4 (0:3, Mulahusejnović 70/11-m, Osuji 89/11-m; Florucz 9, 36, Ratnik 31, Motika 53), Mura – Domžale 1:0 (1:0, Trontelj 36), Radomlje – Maribor (v ponedeljek ob 17.30), vrstni red: Celje 44 (tekma manj), Olimpija 37, Koper 30 (-1), Bravo 29, Maribor 28 (-1), Mura 25, Domžale 23, Radomlje 16 (-1), Aluminij 15 (-1), Rogaška 11 (-1).

