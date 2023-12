Kritični do združitve ljubljanskih vrtcev

Prihodnji teden bo ljubljanski mestni svet odločal o začetku združevanja 23 občinskih vrtcev v enoten zavod. Kritiki opozarjajo, da bo to močno omejilo možnost soodločanja staršev in zaposlenih. Trije predstavniki staršev, pet predstavnikov zaposlenih in trije predstavniki občine bodo potrjevali 23 ravnateljev. Ravnatelji bodo zgolj strokovni in ne več tudi poslovni vodje.