»Zaradi trenutnih razmer na progi po dežju in sneženju čez noč ter zaradi zagotavljanja varnosti in enakih tekmovalnih pogojev za vse, se je tekmovalna žirija odločila odpovedati slalom, ki je bil predviden za danes,« je sporočil tiskovni predstavnik mednarodne smučarske federacije na omrežju Telegram, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz mednarodne zveze so nekaj minut kasneje sporočili, da so odpovedali tudi za danes načrtovani ženski superveleslalom za točkovanje svetovnega pokala.

»Ta odločitev je bila sprejeta, da se zagotovi varnost športnic,« je pojasnil tiskovni predstavnik zveze. Slabo vreme z nočnim sneženjem je precej poškodovalo stezo, kljub opravljenemu delu lokalnih organizatorjev, ki so skušali očistiti progo, pogoji še vedno niso bili primerni za izvedbo tekme.

V St. Moritzu so sicer v petek in soboto izpeljali tako ženski superveleslalom, na katerem je slavila Italijanka Sofia Goggia, kot tudi smuk, na katerem je v soboto zmagala Američanka Mikaela Shiffrin, Slovenka Ilka Štuhec pa je bila 14.

Udeleženci moške karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju doživljajo katastrofalen začetek sezone. To je bila že sedma tekma od oktobra, ki jo niso izpeljali zaradi slabih vremenskih razmer.

Konec oktobra so morali zaradi močnega vetra odpovedati uvodni moški veleslalom sezone v Söldnu v Avstriji, potem ko so dan prej izpeljali žensko tekmo na ledeniku Rettenbach.

Nato so morali zaradi slabih vremenskih razmer odpovedati oba moška in oba ženska smuka s startom v Zermattu v Švici in ciljem v Cervinii v Italiji. Prav tako niso izpeljali dveh moških smukov in superveleslaloma v Beaver Creeku v ZDA.

Alpski smučarji so lahko v sezoni 2023/24 doslej nastopili le na dveh tekmah, pod streho so spravili moški slalom v Gurglu v Avstriji in sobotni veleslalom v Val d'Iseru, na katerem je slavil Švicar Marco Odermatt, Slovenec Žan Kranjec pa je bil sedmi. Na današnjem slalomu bi od Slovencev nastopila Tijan Marovt in Štefan Hadalin.

Ženske so medtem nastopile na devetih tekmah. V karavani upajo, da bodo razmere v Dolomitih v Italiji prijaznejše. Svetovni pokal alpskih smučarjev se bo nadaljeval v četrtek v Val Gardeni.

Na progi Saslong bodo najprej kot nadomestna lokacija izpeljali prestavljeni smuk iz Zermatt-Cervinie. V petek, 15. decembra, bo moški superveleslalom, v soboto, 16. decembra, pa bodo izpeljali vnaprej načrtovani moški smuk. Alta Badia bo nato 17. in 18. decembra prizorišče dveh moških veleslalomov.

Ženski svetovni pokal v alpskem smučanju se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Val d'Iseru, kjer bosta na sporedu smuk in superveleslalom.