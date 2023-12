Pri čemer imajo moč. Imajo vpliv, imajo denar, imajo močne organizacije, nekaj medijev, uspelo jim je zavzeti državni svet. Ker imajo tudi med politiki nemalo poslušalcev, so začeli pripravljati svoj mali državni udar. In na koga so stavili? Na Anžeta Logarja. Ne na Janšo. Na Logarja. Ker Janša tudi njim ne zbuja zaupanja.

Vse navedeno ni nič novega. Ne nazadnje tudi to ne, da se gredo gospodarstveniki danes Jašo Jenulla. Da, kapital ruši Golobovo vlado tako, kot so Janševo kolesarji. A ker v politiki stvari niso tako preproste, jih je zdaj presenetil Janša. Za čuda ni tiho in mirno spremljal, kako ga odrivajo na rob in postavljajo njegovega naslednika. Najprej jim je to na lep način sporočil na srečanju slovenskega gospodarstva. Nato jim je to sporočil z namigom Logarju, da se igra z usodo SDS. Zato ta teden marsikoga boli glava. Ker ve, da je Janša zlopamtilo. Ki vedno izstavi račun. Mladina