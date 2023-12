Tako je v zgodovini evropske košarke le še ena slabša ekipa, London Towers, ki je klonila na kar 23 zaporednih tekmah. Zato ne dvomimo, da bo Olimpija s tako igro in takšnim igralskim kadrom kot doslej ta rekord britanskih amaterjev z lahkoto zrušila v naslednjih osmih tekmah in se tako za vedno vpisala v Guinessovo in vse druge knjige rekordov. Ljubljana, kraj, kjer je tedanja košarkarska reprezentanca postala svetovni prvak, česa takšnega še ni videla, zato pozivamo gledalce, naj množično obiščejo teh naslednjih osem tekem, da bodo v živo priča svetovnemu rekordu vseh časov. Ne dvomimo skratka, da bo na tisti 23. tekmi stožiška dvorana polna do zadnjega sedeža, ljubljanski župan pa bo vanjo lastoročno prinašal še dodatne stole in sedeže. Smo Slovenci pravi ljubitelji čudnih rekordov ali nismo? Gremo v Stožice!