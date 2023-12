Mavška tržnica: Starodavno žitarico vrnili na polja

V krajevni skupnosti Mavčiče v občini Kranj so ponosni na Sorško polje, ki že od nekdaj slovi po najboljšem prosu na Kranjskem. Z namenom poudariti lokalno pridelavo, uporabo te starodavne žitarice in njen blagodejni vpliv na ljudi so pripravili okroglo mizo o prosu in proseno tržnico.