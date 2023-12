Priljubljeno obmorsko mesto, ki je zraslo na soli, je decembra s š'torto dobilo svojo prvo izvirno sladico, katere cilj je Piran še bolj približati in predstaviti obiskovalcem ter še tesneje povezati domačine. Nova tortica je plod tesnega sodelovanja s številnimi deležniki, ki jih združuje enotna vizija – turistično ponudbo Pirana postaviti na vrhunsko raven ter vračati v lokalno okolje in ga krepiti. »Sodelovanje z lokalno skupnostjo Mestna kavarna Piran dokazuje ves čas, k temu stremimo tudi kot občina, nas pa na področju gostinstva v občini čaka še veliko dela. Ekipa kavarne dokazuje, da je mogoče. Ustvarili so izdelek, ki vsebuje naše solinarsko bogastvo, odzvali pa so se tudi našemu povabilu na božično-novoletni sejem v starem skladišču soli Grando v Portorožu. Tudi tam boste lahko do 7. januarja pokusili š'torto in dobrote Stare gostilne,« je v Piran in Portorož povabil Christian Poletti, podžupan občine Piran.

Sol in olive kot navdih za sladico?

Kuharski mojster Kristian Zule, ki je tudi mladi talent leta 2023 po izboru kulinaričnega vodnika Gault & Millau, ustvarja le nekaj ulic stran od Mestne kavarne Piran, v Stari gostilni. »Pri ustvarjanju recepta me je vodil mediteranski temperament Pirana, ki je glavni vir navdiha tudi v moji kuhinji. Tu so se ljudje že od nekdaj posvečali pridelavi soli in oljk, zato sem si zadal kar velik izziv, kako iz teh sestavin pričarati sladico,« je pojasnil na prvi pogled nenavadno izbiro soli in oliv za osnovo sladice, a kdor je že kdaj pokusil njegove sladice v Stari gostilni, kot so čokoladne olive in karamela bučnega olja, ga to ne bo presenetilo. Drzno zasnovo je iz butične v za večje količine primerno izvedbo prevedla izkušena slaščičarka Magdalena Skočir, ki ročno izdeluje vse sladice, ki so na voljo v Mestni kavarni Piran.

Dobrodelno poslanstvo

Izkupiček iz prodaje š'torte, ki jo lahko naročite tudi v Mestni kavarni Piran, bo v celoti namenjen podpori lokalnega okolja. Do 15. aprila bo namreč celoten znesek vsakega nakupa š'torte, ki bo radovednim sladkosnedom na voljo po ceni 5,9 evra, namenjen dobrodelnemu prostovoljnemu društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki.