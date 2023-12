#Intervju Giulia Caminito, italijanska pisateljica: Konec ima vedno spisan na začetku

Giulia Caminito je diplomirala iz politične filozofije, vendar, kot pravi sama, ni minil dan, da v glavi ne bi nosila kakšne zgodbe. Tako je leta 2016 izdala svoj prvenec La grande A, s katerim je nemudoma osvojila italijanske bralce in mnoge nagrade. Njen tretji roman nosi naslov Voda v jezeru ni nikoli sladka, v slovenščino ga je prevedla Daša Perme Jurjavčič, izšel pa je v Založbi Mladinska knjiga. Zanj je prejela nagradi strega off in campiello ter se nemudoma uvrstila med najbolj prodajane avtorje in avtorice Italije.