Ena zmaga (proti Grenlandiji s 27:16) in dva poraza (Avstrija 29:30, Norveška 23:30) – takšen je bil izkupiček Južne Koreje v skupini C, v kateri so bile tekme prvega dela (prav tako kot v slovenski C) v DNB Areni v Stavangerju. Tam so Azijke osvojile tretje mesto in prišle v Trondheim brez točk, a glede boja za uvrstitev na OI 2024 v Parizu so bile že pred začetkom SP brez skrbi. V avgustovskem finalu azijskega kvalifikacijskega turnirja so namreč premagale Japonsko s 25:24 in si priigrale vozovnico za OI, na katerih bodo od premiere v Los Angelesu 1984 nastopile že enajstič zapored in na katerih so doslej osvojile že šest kolajn – dve zlati, tri srebrne in eno bronasto.

A kljub oslabljeni zasedbi in dejstvu, da so Južnokorejke daleč od nekdanje slave in uspehov, so bile Slovenke v dvorani Spektrum v Trondheimu, ki letos praznuje 60-letnico delovanja in ki je bila temeljito prenovljena in razširjena leta 2019 (v njej je kar devet rokometnih igrišč), v vlogi favoritinj. Na začetku so sicer dvakrat zaostajale za gol, a po prvem vodstvu s 3:2 v sedmi minuti so se le prebudile. Prednost je počasi, vendar zanesljivo naraščala in pri prvih plus pet za Slovenijo (9:4) je bil nasprotnikov selektor Henrik Signell prisiljen vzeti minuto odmora. Toda poteza 47-letnega Šveda, ki je Južno Korejo prevzel letos, med 2016 in 2020 pa je vodil žensko reprezentanco svoje domovine, sprva ni prinesla želenega učinka.

Blestela je levoroka ostrostrelka Južne Koreje

Južnokorejke so po dvajsetih minutah še vedno zaostajale za pet golov (8:13), nato pa v treh minutah dosegle tri zapored in selektor Dragan Adžić je prav tako ukrepal z minuto odmora. Za slovensko obrambo je bila nerešljiva uganka 33-letna levoroka ostrostrelka Eun Hi Ryu, ki že tretjo sezono nastopa za madžarski Györ in ki je soigralka Ane Gros, obe pa igrata na istem položaju desne zunanje. Ryujeva, ki je edina med 16 reprezentantkami Južne Koreje, ki igra v tujini (vse ostale v domači ligi), je že v prvem polčasu dosegla osem golov oziroma več kot polovico za azijsko ekipo. Toda v končnici tega dela igre ni mogla sama preprečiti, da Slovenija ne bi odšla na odmor z izenačenjem najvišje razlike (19:14).

Po prihodu iz garderobe med polčasoma je selektor Dragan Adžić prvo zvezdnico Ano Gros posadil na klop in ji namenil počitek, a so Slovenke vseeno še dodatno dvignile že tako odlično igro v napadu in obrambi, ki je v več kot desetih minutah prejela le dva gola. Ko je v 40. minuti Jiyoung Song naredila prekršek na šestmetrski črti nad Majo Svetik, sta si sodnika iz Urugvaja ogledala posnetek in Južnokorejki nepričakovano pokazala rdeči karton. Najstrožjo kazen je izvedla Alja Varagić in Sloveniji priigrala prvo desetico (26:16). Zaradi visoke prednosti je Adžić zamenjal še nekaj nosilk igre, nato pa je zaradi tega prišlo do dolgega črnega obdobja in neverjetnega padca v igri njegove ekipe.

Tekmice prišle le na minus štiri

Manj kot šest minut pred koncem tekme so se 16-kratne prvakinje Azije (na 19 tovrstnih tekmovanjih od leta 1987 le trikrat niso osvojile zlate kolajne, ampak »le« le dve srebrni in eno bronasto) približale zgolj na štiri gole zaostanka, bilo je 24:28, in Adžić je bil prisiljen v igro vrniti Ano Gros, Tamaro Mavsar, Natašo Ljepojo... Da ni prišlo do dokončnega preobrata, je poskrbela predvsem vratarka Amra Pandžić z nizom obramb. Južnokorejke, pri katerih je kar polovica od 16 igralk visoka 170 centimetrov ali manj (kar tri le 163 cm), so na svojem 20. zaporednem SP doživele že tretji poraz, Slovenke pa so si priigrale tretjo zmago.

Tamara Mavsar je bila z devetimi goli najboljša strelka Slovenije, poleg tega pa je spet odlično vodila igro in blestela v obrambi. »Vesela in ponosna sem, da smo zmagale, čeprav je po koncu malo grenkega priokusa. V drugem polčasu smo imele že deset golov prednosti, na koncu zmagale le s štirimi. A pravijo, da se zmagi ne gleda v zobe. Super je, da smo proti atipični igri nasprotnic odigrale tako dobro in nadzorovale potek tekme skoraj od prve do zadnje minute. Upam, da bomo šle v tem slogu naprej in zdaj nas čaka Norveška,« je dejala levokrilna igralka Tamara Mavsar, ki je od 60 minut igre na igrišču preživela kar 47 minut in 9 sekund ter bila po minutaži druga v ekipi.

Le 15 sekund več je bila na igrišču Alja Varagić, njena klubska soigralka iz Krima, ki je k zmagi prispevala sedem golov. »Nikoli sedanja generacija še ni igrala proti Južni Koreji in mislim, da smo se dobro odrezale. Čeprav smo imele nekaj padcev v igri, a smo uspešno zadržale vodstvo, zmagale in osvojile pomembni točki. Ponosna sem na dekleta in ekipo ter zares verjamem, da zmoremo veliko in da lahko posežemo visoko. Norveška? Pripravile se bomo po najboljših močeh in dale vse od sebe. Pričakujem težko tekmo in naš dober boj, na koncu pa bomo videli, kako se bo razpletlo,« napoveduje Alja Varagić.