Milwaukee Bucks in LA Lakers v polfinale medsezonskega pokala

Košarkarji Milwaukee Bucks so premagali New York Knicks s 146:122 in se uvrstili v polfinale medsezonskega pokala severnoameriške lige NBA, kjer se bodo v četrtek v Las Vegasu pomerili z Indiano. Za zadnjo vstopnico za polfinale sta se pomerili moštvi Los Angeles Lakers in Phoenix Suns, po hudem boju so se v polfinale s 106:103 prebili jezerniki.