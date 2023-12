Obnova po poplavah mora biti celovita, kar pomeni individualno obravnavo oškodovancev, je Novak dejal v odgovoru na vprašanje poslanca Svobode Dušana Stojanoviča, kako se namerava lotiti obnove na Koroškem. Strinja se s predlaganimi možnostmi, ki predvidevajo samostojno sanacijo z državno odškodnino, državni odkup že obstoječe nepremičnine ali zagotovitev nadomestnega objekta na predvidenih lokacijah.

Janez Žakelj (NSi) je od Novaka želel predstavitev konkretnih ukrepov, ki jih bo država pri sanaciji izvedla najprej. Novak mu je odgovoril, da je to odvisno od posameznega primera, v vseh primerih pa si je treba po njegovih besedah prizadevati za sanacijo, ki bo vključevala tudi nekatere dolgoročnejše rešitve. »Ukrepi morajo biti zato premišljeni in osnovani na predlogih stroke,« je poudaril.

Strinja se, da z delom koncesionarjev pri urejanju vodotokov niso bili vedno zadovoljni, ne glede na vse pa ne morejo vseh pristojnosti prenesti na občine, je odgovoril poslancu SDS Jožefu Jelenu. »Država in občine morajo sodelovati,« je dejal. Dopušča možnost tako izboljšanja koncesionarskega modela kot vzpostavitve povsem novega. Za urejanje vodotokov sicer pričakuje 30 odstotkov več finančnih sredstev.

Priznal je, da so bila nekatera dovoljenja za gradnjo na poplavno ogroženih območjih nespametna. »Do vode se bomo morali začeti obnašati bolj spoštljivo in ji dati dovolj prostora,« je poudaril. Vsi tovrstni ukrepi so po njegovih besedah pomembni tudi z vidika krepitve odpornosti na podnebne spremembe, pri katerih pa ne gre pozabiti, da bo težava tudi vse večja vročina.

Danijel Krivec (SDS) je opozoril, da so izgovor za neukrepanje pogosto evropski predpisi. Novak mu je odvrnil, da se nekaterih predpisov ne tolmači pravilno, nekateri postopki pa se po nepotrebnem ponavljajo. »Težava je tudi izogibanje sprejemanju odločitev,« je dejal in se zavzel za jasnejšo opredelitev odgovornosti. Ob tem je opozoril na pomanjkanje strokovnjakov na tehničnih področjih.

Tatjano Greif (Levica) je zanimalo Novakovo stališče o projektih, kot so načrtovane vetrne elektrarne na Pohorju, ki jim nasprotuje celotna lokalna skupnost. Napovedal je, da bodo postopek v primeru teh elektrarn izpeljali do konca, razpleta pa v tej fazi ni mogoče napovedati.

Poslanci so Novakove načrte in ambicije večinoma pozdravili, izpostavili so tudi njegove številne delovne izkušnje. Vendar se je doslej praviloma vedno izkazalo, da je izvedba tudi najboljših načrtov zaradi več dejavnikov zelo zahtevna, je izpostavil Bojan Podkrajšek (SDS). V opoziciji so po njegovih besedah pripravljeni sodelovati pri sprejemanju dobrih rešitev, a bodo obenem podrobno spremljali uresničevanje obljub.

DZ bo o imenovanju Novaka in kandidata za ministra za javno upravo Franca Propsa, ki je danes prav tako prejel zeleno luč pristojnega odbora, odločal predvidoma na izredni seji v četrtek, ki pa jo mora kolegij predsednice DZ še sklicati.