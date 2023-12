V gorenjski sadjarski vasi Podbrezje, le nekaj kilometrov oddaljeni od Bleda, so zadnji tedni v letu vselej pestri in veseli. Rdeča nit tamkajšnjega Kulturnega društva Tabor Podbrezje, ki vse leto pripravlja privlačne dogodke, je podbreška potica. Tradicionalna lokalna sladica je od leta 2021 zaščitena kot zajamčena tradicionalna posebnost iz Podbrezij in mora biti skrbno pripravljena po natančnem receptu podbreških mojstric, ki kvašeno testo nadevajo z enim od treh različnih nadevov: iz suhih jabolk, suhih hrušk viljamovk ali suhih tepk in jabolčnih krhljev. Mlajše podbreške gospodinje potico, ki se mora peči v posebnih potičnikih, natančno izdelanih iz žgane gline, v zadnjem obdobju rade pripravijo tudi z nadevom iz suhih češpelj, namesto kvasa pa testu dodajo droži.

Za oživitev podbreške kulinarike in ohranjanje kulturne dediščine slavne podbreške potice mojstrice in lokalni pridelovalci pirine moke, surovega masla, kravjega mleka, kisle smetane, kokošjih jajc, suhih krhljev jabolk, hrušk viljamovk in tepk ter gozdnega medu in tepkovca zadnjih pet let skrbijo pod skupno streho Interesnega združenja Podbreška potica, v okviru katerega prirejajo tudi poučne akademije. Po predlanskem srečanju, poimenovanem Podbreška kulinarika skozi čas, in lanskem dogodku, na katerem so predstavili pomen lokalnih blagovnih znamk, sta bili glavni temi letošnje akademije Podbreške potice kruh in druga kulturna dediščina. Etnologa prof. dr. Herta Maurer Lausegger in prof. dr. Janez Bogataj sta predstavila kulturo kruha v alpsko-jadranskem prostoru in strnila misli o tem, kako živeti s kulturno dediščino v sodobnem svetu.

Priprava po več kot sto let starem receptu

Recept nekdaj imenovane krhljeve potice je leta 1915 prvič zapisala podbreška kuharica Terezija Aljančič, poznana kot Faletova Rezka, medtem ko je do danes podbreška potica prepričala že mnoge sladokusce, med drugimi tudi papeža Frančiška in nekatere evropske poslance. »Gospodinje z nazivom mojstrice peke podbreške potice, ki so se nedavno predstavile tudi na 2. adventnem sejmu na Brdu pri Kranju, so izpit iz peke geografsko zaščitene podbreške kulinarične posebnosti opravile pri največjih mojstrih slovenske tradicionalne kulinarike,« poudarja predsednik Interesnega združenja Podbreška potica Jernej Jeglič.

»Mojstrice peke podbreške potice bodo pripravo testa in nadeva za potico predstavile tudi na kulinarični izmenjavi v Slovenj Gradcu, gospodinje Društva kmetic Mislinjske doline pa nam bodo vrnile obisk in predstavile pripravo kvočevih štrukljev. V decembru se bomo poleg sodelovanja na mnogih prazničnih prireditvah z mentorico mag. Marleno Skvarča na delavnicah pripravljali tudi na obnovitveni izpit za ohranitev naziva mojstrica peke podbreške potice,« je načrte v prazničnem decembru strnil Jernej Jeglič.