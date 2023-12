Zahvala za nemško pomoč Sloveniji po poplavah, razmislek o aktualnih mednarodno političnih vprašanjih in potrditev že tako globokega strateškega partnerstva med državama. To so bili poudarki včerajšnjega obiska nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock pri slovenski gostiteljici Tanji Fajon. Državi imata različne poglede na nujnost širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, obe sta tudi močni podpornici Ukrajine v boju proti Rusiji, obe sta zadovoljni tudi z obsežno blagovno menjavo, ki znaša dobrih 14 milijard evrov in je rahlo v korist Slovenije.

Širitev EU kot nujnost

Baerbockova je svoj delovni obisk v Sloveniji (sprejela sta jo sicer še premier Robert Golob in predsednica države Nataša Pirc Musar) začela v državnem logističnem centru na Rojah, kjer si je ogledala razstavo slik reševanja poplavljencev, pri katerih je sodelovala tudi Nemčija in s pomočjo tehničnega oddelka nemške vojske na prizadetih območjih postavila dva pontonska mostova, ki se uporabljata še danes. »Med Slovenijo in Nemčijo se postavljajo pravi mostovi, ti niso zgolj simbolični,« je nemško solidarnost s Slovenijo s pristavkom »Slovenija ni bila sama« podkrepila Baerbockova. Fajonova pa se ji je za zagotovljeno pomoč tudi zahvalila.

V času velikih geopolitičnih trenj in prihajajočih pomembnih odločitev v evropskem svetu, ko se bo odločalo o nadaljnji finančni pomoči Ukrajini in morebitnem začetku širitvenih pogajanj z Ukrajino, Moldavijo in BiH, so stališča Nemčije in Slovenije o teh vprašanjih precej podobna. »Naš skupni cilj je, da države napredujejo na poti v Evropsko unijo,« je poudarila Baerbockova in izpostavila, da je to nujnost okrepil ruski imperializem z vojno v Ukrajini. Tudi Fajonova je vključitev zahodnobalkanskih držav v EU podobno opisovala kot »geostrateško nujnost«, med drugim tudi zato, ker so se z rusko agresijo povečala varnostna tveganja v regiji.

Toda madžarski premier Orban grozi, da bo na vrhu preprečil sprejetje ključnih odločitev – povečanje sredstev za Ukrajino za 50 milijard evrov in začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino. »Ne pristajam na izsiljevanje,« je Orbanove zahteve opisala Fajonova in dodala, da gre pri tem za večne razprave, a da si sama želi, da bi se z Madžarsko našla prava pot naprej. Prav tako je ministrica Baerbockova Orbanove grožnje opredelila za nekaj že videnega v preteklih 650 dneh vojne v Ukrajini. »Zelo jasno smo že povedali, da nimamo časa za igrice, ko je napaden evropski mir,« je dejala in ob tegobah sprejemanja nemškega proračuna še enkrat poudarila, da bo Nemčija tudi zaradi podvojene pomoči Ukrajini v novem proračunu (na osem milijard evrov) ostala zanesljiv partner napadene države. »Naredili bomo vse, da Ukrajina pri širitvenih pogajanjih naredi naslednji korak,« je še pristavila.

Varnost enih je varnost drugih

Po nadaljevanju spopadov med Hamasom in Izraelom obe državi še naprej poudarjata nujnost, da Izrael spoštuje svoje zaveze po mednarodne pravu glede zaščite civilistov. Prav tako si obe zavzemata tudi za zaustavitev morije v Gazi in osvoboditev talcev. »Čeprav se nadaljujejo napadi Hamasa na Izrael, to ne obvezuje Izraela od skrbi za civiliste,« je poudarila Baerbockova in poudarila, da morajo biti tudi ljudje na jugu Gaze varni. Ob tem, ko sta ministrici vnovič orisali stališča svojih držav do potekajočega konflikta, je Baerbockova poudarila, da se še naprej dela na vnovični prekinitvi spopadov.

»Pomembno je, da pridemo do političnega horizonta večje varnosti za obe državi. (…) Delati moramo na tem, kako končati humanitarno trpljenje in kako za vedno zamejiti Hamas, da bi hotel uničiti Izrael (…) Hamas mora odložiti orožje, zato da bo Izraelu na dolgi rok zagotovljena varnost,« je dejala vodja nemške diplomacije. Fajonova je ob sicer precej močnejši obsodbi Izraela (Slovenija denimo poudarja, da v Gazi prihaja do hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava), kot jo je bilo možno slišati od Baerbockove, pristavila še, da se obe z ministrico strinjata, da se trpljenje enih lahko konča le, če se bo videlo trpljenje drugega ter se ga bo hotelo končati.