Praznične decembrske luči so v Mestni občini Kranj (MOK) tradicionalno zažarele na občinski praznik, 3. decembra, na obletnico rojstnega dne največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Blagoslov novoletne smreke na Glavnem trgu sta organizatorja praznične kranjske ponudbe MOK in Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) popestrila s pestrim zabavnim in kulturnim programom ter prazničnim sejmom. Ta bo obiskovalce starega mestnega jedra spremljal vse do novega leta, ko se bodo na glasbenih odrih v okviru dogodkov Prešerni december zvrstila številna priljubljena glasbena imena, med njimi hrvaški zvezdnik Petar Grašo in Miran Rudan, ki bo zbrane zabaval na silvestrovo.

Osrednji motiv kranjske praznične okrasitve so izbrani Prešernovi verzi, ki žarijo nad ulicami in trgi, veliko občudovanja pa je deležna tudi tradicionalna okrasitev kanjona reke Kokre z lesenimi jaslicami. Posebno čaroben je vrt pred gradom Khislstein, kjer obiskovalce vabijo Božičkov stol za praznične fotografije, svetlobne živali in čarobni tuneli, otroke pa prijazni liki nagovarjajo tudi v Pravljičnem gozdičku na Glavnem trgu. Dogajanja, tudi za najmlajše, je torej obilo, pika na i pa bodo obiski dobrih decembrskih mož. Najbolj vesel mesec v letu bodo v gorenjski prestolnici 22. decembra popestrili še s sprejemom najuspešnejših kranjskih športnikov.

Izraz skupne odgovornosti za sočloveka

Z namenom bližajoče se praznične dni vsaj malo polepšati tudi ranljivejšim občanom, ki v tem času bijejo najrazličnejše žalostne bitke, na pobudo kranjskega župana Matjaža Rakovca letos že peto leto zapored poteka dobrodelni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo. MOK si z akcijo skupaj z ZTKK ter v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Kranj in Zvezo prijateljev mladine Slovenije prizadeva združiti lokalno skupnost za pomoč socialno šibkim družinam in posameznikom. Te so organizatorji akcije izbrali po predlogih kranjskih osnovnih šol, društva upokojencev in centra za socialno delo.

»Zbrane donacije bodo namenjene zagotavljanju osnovnih potreb, kot so hrana, oblačila, šolske potrebščine, plačilo vrtcev in šolske prehrane, ter bodo usmerjene v izboljšanje kakovosti življenja socialno šibkih občanov,« k zbiranju donacij, ki bo potekalo do 15. januarja prihodnje leto, vabi MOK. Kranjska občina je skupaj s partnerji v okviru akcije v minulih štirih letih zbrala že skoraj 100.000 evrov za pomoči potrebne. Lani so zbrali rekordnih 31.448 evrov in z donacijami osrečili pestro paleto upravičencev: od invalidke, ki so ji na njeni poti do samostojnosti pomagali s tem, da je naredila vozniški izpit za avto, do sina matere samohranilke, ki so mu pomagali pri dokončanju šole in vrnitvi na dostojanstveno življenjsko pot.