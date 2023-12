»Danes smo se na Trgu republike zbrali, da izrečemo glasen ne vojni, glasen ne civilnim žrtvam, glasen ne vojnim zločinom in trpljenju, in da izrečemo glasen da za trajno premirje in končanje krvavega spopada med Izraelom in Gazo,« je dejala direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel.

Kot j še povedala, je trajno premirje edini način, da se prepreči prelivanje krvi, ustavi nezakonite napade vseh strani, v katerih najhujšo in najvišjo ceno plačuje ravno civilno prebivalstvo. S premirjem bi prav tako lahko omogočili začetek odpravljanja posledic, dostavo humanitarne pomoči, vključno z medicinskimi zalogami, popravilo porušene infrastrukture, vključno z zdravstvenimi ustanovami, ter najpomembnejše, omogočilo bo čim boljšo oskrbo ranjenih. »Žalujočim bo trajno premirje omogočilo, da v ruševinah poiščejo mrtve in jih pokopljejo,« je še opozorila direktorica Amnesty International Slovenije.

Spomnila je, da je bilo od začetka vojne v začetku oktobra v izraelskih napadih na Gazo ubitih več kot 15.000 ljudi, med njimi več kot 6000 otrok, še na tisoče ljudi je bilo ranjenih, v napadih Hamasa in drugih oboroženih skupin na Izrael pa je bilo ubitih več kot 1200 ljudi.

Udeleženci akcije so nato prebrali nekaj pričevanj prebivalcev Gaze o grozotah, ki so jih doživeli med še vedno trajajočim konfliktom in bombardiranjem izraelskih oboroženih sil.

»Skušamo umakniti trupla, kar je ostalo od njih, trupla otrok z našimi lastnimi rokami. Buldožerji ne morejo do sem, da bi umaknili ruševine. Tu sem že tri dni po bombardiranju, ubitih je bilo 19 članov in članic moje družine, do zdaj sem našel le truplo snahe in sinovo ramo,« je dejal 61-letni Fawzi Naffar, ki je preživel izraelski napad v soseski Sheikh Radwan v mestu Gaza, v katerem je bilo ubitih najmanj 40 civilistov.

Ramez al-Sury je v napadu izgubil tri otroke in 10 drugih sorodnikov. »Tisti večer je z mojimi otroki umrlo moje srce. Vsi moji otroci so bili ubiti: 11-letni Majid, 12-letna Julie in 14-letni Suhail. Moral bi umreti z njimi. Zapustil sem jih le dve minuti prej. Sestra me je poklicala v klet, da bi pomagal očetu, ki je po kapi vezan na posteljo … moji otroci so ostali v sobi z bratranci in njihovimi ženami in otroki. Takrat se je zgodil napad in vse ubil,« je dejal.

Peticijo Amnesty International s pozivom k premirju je do sedaj skupno podpisalo že več kot milijon ljudi.