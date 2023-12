Kopitar je s podajo za vodstvo kalifornijskega moštva z 2:1 pri zadetku Quintona Byfielda v tretji tretjini skupno dosegel 758. podajo v dresu kraljev, skupno pa 20. točko to sezono.

S podajo je presegel dosedanjega rekorderja, Kanadčana Marcela Dionna, ki je zbral 757 podaj v 921 tekmah. Slovencu je rekord uspel v 1313 tekmah.

»Včasih se ozreš na seznam imen, ki so se vpisala v zgodovino te ekipe, in zdi se neresnično biti na isti strani kot ti fantje. No, zdaj sem jih nekaj očitno presegel,« je po tekmi dejal Kopitar.

»To je moj dom, očitno že kar nekaj časa, in pravzaprav sem brez besed,« je dodal slovenski zvezdnik v dvorani Crypto.com Arena.

»Že dolgo smo čakali, da pade še ta mejnik,« je po tekmi dejal Byfield o zadnjem Kopitarjevem rekordu.

»On je že vrsto let odličen vodja te ekipe in brez dvoma tudi bodoči član Hiše slavnih. Zato je bilo zame zelo posebno doseči ta zadetek in biti del nečesa tako izjemnega,« je dodal Byfield, ki je zadel dvakrat, med strelce se je vpisal tudi Trevor Moore, Drew Doughty pa je za piko na i dosegel končni zid z golom v prazna vrata. Vratar Cam Talbot je zbral 20 obramb.

»Igro smo nekako začeli počasi in vsako tretjino smo igrali bolje, zato mi je bilo všeč, da smo kar nadaljevali,« je dejal Byfield, potem ko so prvi gol na tekmi dosegli gosti preko Josha Mansona. To pa je bilo tudi vse, kar jim je uspelo. Tokrat so igrali brez poškodovanega Cala Makarja.

Nova zmaga Minnesote

Kralji so slavili še 14. zmago v sezoni, s katero so na četrtem mestu zahodne konference za Vegas Golden Knights, Vancouver Canucks in tokratnimi tekmeci Colorado Avalanche, ki pa so odigrali tri tekme več.

Naslednja tekma losangeleško ekipo čaka v petek, ko bo gostovala pri Montrealu.

Hokejisti Minnesote Wild so na domačem ledu slavili še tretjo zmago v nizu, odkar so odpustili trenerja Deana Evasona. Pod vodstvom Johna Hynesa so tokrat s 4:1 premagali Chicago Blackhawks, Marco Rossi je zadel dvakrat, Mats Zuccarello pa je k zmagi prispeval gol in dve podaji.

New York Rangers so bili v Madison Square Gardnu s 6:5 boljši od San Jose Sharks. Junak večera je bil Artemij Panarin s tremi zadetki in podajo, izkazal pa se je tudi vratar Jonathan Quick, ki je zaustavil 23 strelov.

V Bostonu so domači Bruins na krilih hat-tricka Brada Marchanda v tretji tretjini s 3:1 premagali Columbus Blue Jackets, Buffalo Sabres pa so na domačem ledu z 1:2 klonili proti Nashville Predators.