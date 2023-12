Prvi decembrski konec tedna je veselje mnogim ob prižigih prazničnih luči prineslo tudi prvo sneženje, ki pa je ponekod povzročilo tudi nekaj preglavic. Na upravi za zaščito in reševanje so zaradi močnega sneženja zabeležili 21 dogodkov, in sicer največ v regijskem centru Slovenj Gradec (12). Zabeležili so jih tudi v centrih Celje (2), Ljubljana (2), Maribor (3) in Ptuj (1)

Po njihovih navedbah je bilo aktiviranih 17 gasilskih enot, ki so odstranjevale podrta drevesa na vozišča, tri drevesa pa so se v naselju Cezlak v občini Slovenska Bistrica podrla na objekt. Nekaj dreves je padlo tudi na električne vodnike. Posledično so tako ostala brez električne energije gospodinjstva na območju občin Podvelka, Ribnica na Pohorju, Rače-Fram in Mežica. V več krajih je nevšečnosti povzročal predvsem močan veter.

Kot na agenciji za okolje (Arso) zapisali na družbenem omrežju X, nas je v soboto po pestrem vremenskem dogajanju popoldne od severa prešla hladna vremenska fronta. Meja sneženja se je hitro spuščala in se v večjem delu države spustila do nižin. Na Kredarici je po njihovih navedbah v zadnjih dveh dneh zapadlo skoraj meter in pol novega snega. Snežna odeja je tako na Kredarici debela 180 centimetrov, na Voglu pa 30 centimetrov. V Kočevju je zapadlo 11 centimetrov snega, v Postojni in Črnomlju po 10 centimetrov. V Ratečah imajo šest centimetrov snega, v Ljubljani štiri, v Celju pa en centimeter.

Danes se bo po napovedi vremenoslovcev od severozahoda jasnilo. Ponekod po nižinah bo dopoldne megleno, čez dan bo povečini sončno. Burja na Primorskem bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek dopoldne bo od zahoda oblačnost naraščala. V noči na torek bodo na zahodu občasne rahle padavine. V torek dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deževalo, v noči na sredo pa se bo meja sneženja v notranjosti spustila do nižin.

Zaradi burje zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino, omejitve tudi zaradi snežnih razmer

Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton velja tudi na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto-Vipava. Omejitve ponekod veljajo tudi zaradi snežnih razmer.

Na Primorskem na nekaterih cestah veljajo omejitve ali prepoved prometa zaradi burje, ki pa bo po napovedih vremenoslovcev na veselje voznikov danes čez dan postopno slabela.

Omejitve pa ponekod v državi veljajo tudi zaradi snežnih razmer, sobotno sneženje je namreč zajelo večji del države. Po poročanju prometnoinformacijskega centra je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh so obvezne verige zaradi snega. Na cesti Ajdovščina-Črni Vrh-Col-Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer. Na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer. Cesta Poljana-Mežica je zaprta zaradi plazu.