»Skupno je sovražnik uporabil dve raketi X-59 in 25 napadalnih brezpilotnih letalnikov šahed-136/131,« so sporočile ukrajinske sile in navedle, da so nad južnimi regijami sestrelile 18 dronov in eno raketo.

Oblasti v Kijevu trdijo, da so ruske sile v zadnjih mesecih kopičile zaloge brezpilotnih letalnikov in raket, ki naj bi jih nato čez zimo uporabljale za sistematične napade na ukrajinsko ključno infrastrukturo, zlasti energetsko omrežje.

Medtem se nadaljujejo spopadi vzdolž frontne črte, ki ostaja relativno nespremenjena. Ruske sile krepijo pritisk na Avdijivko v regiji Doneck, ukrajinska vojska pa še naprej vztraja na levem bregu Dnepra v regiji Herson.

Rusija prijela državljana Italije, osumljenega vojaških sabotaž

V Rusiji so zaradi obtožb sabotaže in terorističnih dejanj na vojaških objektih in železniški progi prijeli moškega, ki ima tako rusko kot italijansko državljanstvo. Očitajo mu, da je deloval po navodilih ukrajinske vojaške obveščevalne službe, med drugim pa povzročil iztirjenje vlaka minuli mesec, so danes sporočile oblasti v Moskvi.

Glede na izjavo ruske obveščevalne službe FSB je osumljenec, ki prihaja iz regije Rjazan južno od ruske prestolnice, odgovoren za iztirjenje več vagonov tovornega vlaka v začetku novembra. Na tire naj bi namestil improvizirano eksplozivno napravo, zaradi katere se je iztirilo 19 vagonov. Poleg tega naj bi bil moški odgovoren za predhodni napad na vojaško letališče, prav tako v regiji Rjazan, ki naj bi ga julija izvedel s pomočjo štirih dronov.

Kot trdi FSB, je priznal, da ga je februarja rekrutirala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Po tem naj bi opravil usposabljanje za sabotaže v sosednji Latviji, pri tamkajšnjih posebnih službah in se po mesecu dni vrnil v Rjazan. Pri preiskavi njegovega doma so glede na izjavo FSB, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, našli sestavne dele za eksploziv in doma narejene eksplozivne naprave. Med drugim ga nameravajo obtožiti terorizma.

Moskva je od začetka svoje vojaške ofenzive na Ukrajino sprožila že na desetine preiskav domnevnih sabotaž na objektih ključne infrastrukture in proizvodnih obratih, kot tudi napadov na centre za rekrutiranje.