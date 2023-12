Na štajerski avtocesti je zaradi prevrnjenega tovornjaka zaprt vozni pas pred priključkom Domžale proti Ljubljani. Po navedbah prometno-informacijskega centra je nastal daljši zastoj, okoli pol desete ure dopoldan dolg okoli pet kilometrov, zaradi katerega se potovalni čas podaljša za nekaj manj kot pol ure.

Za osebna vozila priporočajo obvoz po regionalni cesti Lukovica – Domžale, a je promet zgoščen že tudi tam in prav tako nastajajo zastoji. Še en obvoz je možen čez Tuhinjsko dolino. Na portalu dodajajo, da bo zaradi dviga prevrnjenega tovornjaka možna enourna popolna zapora avtoceste.

🚓🚑PROMETNA NESREČA ❗Na štajerski AC je pred Domžalami proti LJ zaprt vozni pas, prevnjeno tovorno vozilo. Zastoj 5 - 6 km. Zamuda 35 min. Obvoz za osebna vozila Lukovica - Domžale, za TV obvoza ni. ℹ Več na https://t.co/mq0Lk7UrLd in📲Promet+ pic.twitter.com/kXpLcGEkY2 — Promet.si (@promet_si) December 1, 2023

Na Darsu so prek platforme X sporočili, da bo sanacija posledic nesreče zaradi živalskega tovora trajala še najmanj pet do šest ur, med dvigovanjem tovornjaka pa bo avtocesta pol ure povsem zaprta. Za osebna vozila priporočajo obvoz, vse pa prosijo za strpnost in razumevanje.

[ŠTAJERSKA AC] 🚘💥Odstranjevanje posledic prometne nesreče na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti LJ bo zaradi tovora živalskega izvora in upoštevanja minimalnih higiensko-tehničnih pogojev trajalo še vsaj 5-6 ur. Med dvigovanjem vozila bo AC za približno pol ure… pic.twitter.com/AXvykqwMfA — DARS (@DARS_SI) December 1, 2023

Po navedbah portala uprave RS za zaščito in reševanje se je nesreča pripetila že nekaj pred tretjo uro zjutraj. »Tovorno vozilo s priklopnikom se je ob trku v obcestno ograjo prevrnilo na bok,« so zapisali, na ljubljanski policijski upravi pa dodali, da je voznik nesrečo povzročil zaradi neprilagojene hitrosti, zaradi katere je izgubil nadzor nad vozilom. »Vozilo je najprej trčilo v ograjo na levi strani, nato pa ga je odneslo še v ograjo na desni strani, kjer se je vozilo prevrnilo na bok, iz njega pa se je stresel tovor,« so dodali

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli lažje poškodovano potnico v vozilu, ki so jo reševalci nato odpeljali v ljubljanski klinični center. Vozniku so izdali plačilni nalog.

Gasilci so še zatesnili rezervoar, iz katerega je teklo gorivo, in prečrpali okoli 400 litrov goriva.