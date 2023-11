Samo nekaj minut pred iztekom premirja včeraj ob 7. uri (ob 6. uri po srednjeevropskem času) je izraelska vojska pristala na podaljšanje še za 24 ur. V tem času naj bi Hamas izpustil najmanj osem talcev (žensk in otrok), Izrael pa iz zaporov 30 Palestincev (žensk in mladoletnikov). Vsega skupaj traja premirje že sedem dni, izpuščenih je okoli sto (od menda 240) talcev in več kot 200 zaprtih palestinskih žensk in mladoletnikov od 8000 Palestincev, kolikor jih je v izraelskih zaporih, najpogosteje zaradi metanja kamnov in molotovk v izraelske vojake.

Pritisk ZDA proti ofenzivi na jugu

Včeraj so v Katarju potekala pogajanja o novem podaljšanju premirja in novi izmenjavi talcev za jetnike, ki postajajo čedalje težja. Na vrsto namreč prihajajo odrasli moški, tudi izraelski vojaki, in na drugi strani odrasli palestinski uporniki. Poleg tega prihajajo na vrsto tudi talci, ki niso v rokah Hamasa in ta zato veliko težje odloča o njih. Vsega skupaj imajo Hamas in druge palestinske skupine iz Gaze menda še okoli 140 talcev. Islamski džihad naj bi jih imel okoli 30, razne kriminalne skupine pa skupaj ne dosti manj.

ZDA pritiskajo na Izrael, naj podaljšuje premirje. Ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki je prispel v Tel Aviv, pa je v primeru prekinitve premirja Benjamina Netanjahuja pozval, naj prepreči ubijanje civilistov na jugu Gaze. Iz Bele hiše prihaja vse večji pritiski na Izrael, naj ne poskuša s kopensko ofenzivo proti Hamasu še na jugu Gaze, potem ko jo je po 27. oktobru izvedel na severu enklave, kjer je še vedno obkoljeno mesto Gaza, v katerem je pred vojno živelo več kot milijon ljudi, zdaj pa je skoraj povsem prazno in porušeno.

Aretiranih petnajstkrat več kot izpuščenih

Ni pa jasno, ali sta na včerajšnja pogajanja v Katarju o še tretjem podaljšanju premirja vplivala Hamasov poziv k »stopnjevanju upora« proti Izraelu in prevzem odgovornosti za teroristični napad na avtobusni postaji v Zahodnem Jeruzalemu včeraj zjutraj, ki ga je Hamas prikazal kot »odgovor na zločine v Gazi«. Na čakajoče na postaji sta streljala Palestinca iz vzhodnega Jeruzalema, brata, stara 38 in 30 let, ki ju je Hamas prepoznal kot svoja pripadnika. Ubila sta tri ljudi, dve ženski in 73-letnega rabina, več je bilo ranjenih. Napadalca so pokosili izraelska vojaka in civilist, ki je imel pri sebi orožje. Netanjahu je po tem terorističnem napadu na spletu zagovarjal ukrep vlade, ki civilistom dovoljuje nošnjo orožja: »Ta ukrep se je že večkrat izkazal za učinkovitega v naši vojni proti terorizmu.«

Če je bilo od petka, ko se je začelo premirje, do srede osvobojenih 210 zaprtih žensk in mladoletnikov, Palestincev z Zahodnega brega in v manjši meri iz vzhodnega Jeruzalema, pa so Izraelci od 7. oktobra na teh dveh palestinskih ozemljih in tudi v Izraelu, kjer je petina državljanov Palestincev, aretirali že več kot 3000 Palestincev, 247 pa jih je bilo na Zahodnem bregu ubitih. Glede Zahodnega brega velja omeniti še, da Izrael Palestincem onemogoča obiranje oliv, zdaj ko je prišel čas za to.