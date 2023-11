»V dogovoru z uradom smo dorekli, da v prihodnje iščemo druge rešitve, ker šola v zadnjem času beleži povečan vpis dijakov tako v šolo kot dijaški dom. Kapacitete so omejene, imamo pa tudi kar veliko povpraševanje študentov,« je za STA povedal ravnatelj SGLZŠ Miha Uhelj.

Mladoletni begunci so v postojnskem dijaškem domu nastanjeni od leta 2016, takrat jih je tam lahko bivalo do 30. Zaradi lastnih potreb so v dogovoru z uradom to njihovo največje število znižali na sedanjih 22. Po ravnateljevih besedah pa jih je v njihovem domu v zadnjih letih prebivalo med 11 in 14. »Njihovo število niha iz dneva v dan, saj so svobodni in jih večina zapusti naš dijaški dom že v nekaj dneh. Mislim, da smo v vseh letih nudili zavetje okrog 1000 mladoletnikom, ki so jih nastanili pri nas,« je še povedal ravnatelj.

Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov je novo lokacijo v Postojni našel v izpraznjeni stavbi nekdanje postojnske enote Primorja, ki ima novega lastnika. Tam prostore že preurejajo tako, da bodo primerni za nastanitev mladoletnikov, pišejo današnje Primorske novice. Na novo lokacijo naj bi se preselili predvidoma februarja prihodnje leto, tam pa naj bi jih lahko nastanili celo do 70.

Stanovalci bližnjih stanovanjskih blokov selitvi nasprotujejo

Po pisanju časnika nad tem v Postojni niso najbolj navdušeni, saj stanovalci bližnjih stanovanjskih blokov temu nasprotujejo. Postojnski župan Igor Marentič je za STA povedal, da je za to kriva predvsem slaba komunikacija med uradom in Postojnčani.

»Nikakor ne drži, da bomo sedaj v Postojno sprejeli večje število beguncev iz Palestine ali od kje drugje. Dejansko bomo na novo lokacijo preselili le tistih 14 mladoletnikov, ki sedaj bivajo v dijaškem domu,« je povedal Marentič. Nova lokacija bo sicer omogočala nastanitev do 70 mladoletnih oseb, ki bodo tudi v prihodnje imele 24-urno varstvo. V Postojni pa bo tudi sprejemni center za mladoletne begunce brez spremstva. Postojnski župan je povedal še, da jim je urad sicer zagotovil, da bodo na novi lokaciji nastanjeni le mladoletni begunci.

Primorske novice pišejo še, da je nedaleč od stavbe, v kateri bodo po novem nastanjeni mladoletni migranti brez spremstva, tudi namestitveni center za begunce iz Ukrajine, ki prav tako deluje pod okriljem urada. Pred tem so v tej stavbi stanovali turški delavci, ki sodelujejo pri projektu drugega tira in zdaj bivajo v nastanitvenem centru v Orehku. Nov dom pa so v postojnski občini, kot je znano, dobile tudi ukrajinske sirote, ki začasno bivajo v kulturnem domu v Slavini. Nedaleč od Postojne deluje tudi center za tujce.