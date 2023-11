Advent v Zagrebu so že tri leta zapored razglasili za najboljši advent v Evropi. Glavna tema letošnjega praznovanja bodo tradicionalne hrvaške igrače, ki vas bodo popeljale v otroštvo, hkrati pa spomnile na bogato hrvaško dediščino. Kulturno-glasbeni program je neverjetno obsežen in prinaša kar 129 koncertov, od katerih jih bo veliko na prostem, v prazničnem vzdušju mestnih ulic in trgov, ter številne posebne programe in predstave v zagrebških gledališčih in muzejih.

Advent v Splitu in Zadru

Seveda se decembrskih prazničnih dni in božiča najbolj veselijo najmlajši. Znajo ceniti njihovo veselje in čarobnost, še vedno verjamejo v Božička in vsakomur z veseljem izrazijo svoje navdušenje nad božično čarobnostjo. Letošnji božični sejem v Splitu bo potekal na treh lokacijah: Prokurativa, Riva in Mertojak (park). Seveda bo vse spremljala bogata gastronomska ponudba, na najbolj znani in, kot trdijo v Splitu, najlepši hrvaški rivi pa bo adventni sejem daril in dobrot z osmimi trgovinami za prodajo spominkov, avtohtonih domačih izdelkov in drugih spominskih izdelkov.

V Zadarskem listu piše, da so pripravili bogat program z glasbenimi zvezdami in presenečenji, ki bodo zaznamovali praznični čas. Adventni dogodki so se že začeli, in sicer v petek, 24. novembra, na dan mesta Zadar. Napovedani so številni koncerti za vse okuse, pa tudi že tradicionalni Đir po mestu, na katerem trgovine in restavracije ponujajo posebne popuste.

Praznični Reka in Opatija

Advent na Reki pomeni zabavo na številnih mestnih lokacijah z bogatim programom in odlično gastronomsko ponudbo. Praznični sejem, Advent na Koblerju, RI Gastro Advent, Advent na Gradini, Advent pri Teatru so le nekateri dogodki, ki bodo razveseljevali obiskovalke in obiskovalce poleg znanih atrakcij, kot so Božičkova hiša in vlakec, drsališče, fotokotiček ... Na Trgu reške resolucije in Trgu 128. brigade hrvaške vojske bo potekal RI Gastro Advent – torej nekaj prav posebej za ljubitelje dobre hrane, priložnostni izdelki, okraski in božična darila ter tudi bogata gastronomska ponudba kar šestindvajsetih adventnih hišic pa vabijo, da jih obiščete na tradicionalnem prazničnem sejmu na Korzu in Trgu Republike Hrvaške.

Tudi v Opatiji trdijo, da je pri njih najlepši advent ob morju. Vsekakor bo pravljično vzdušje v mestu, ki bo tudi letos zasijalo v soju stotisočih lučk in čudovitih okraskov. Praznična čarovnija bo na znanih lokacijah, kot so Angiolina in cerkev sv. Jakova, letni oder, mestna tržnica, Slatina in Lungomare, Volosko, obiskovalce pa po zagotovilu organizatorjev čaka še vrsta presenečenj.

Pravljični Varaždin in bakalar na Stradunu

Korzo, Advent na Stančiću, Ledeni čarovnik, Božičkova hiša in Kreativni advent pa so lokacije, ki vas vabijo na obisk Varaždina. Organizatorji zagotavljajo, da je december v Varaždinu popoln zimski kraj za uživanje z družino, prijatelji ali v dvoje, božično čarobnost pa bo popestrilo zgodovinsko jedro enega najlepših mest na Hrvaškem.

Seveda ne moremo mimo znamenitega Straduna, kjer bo božični sejem ponujal izdelke domače obrti ter gostinsko ponudbo božičnega peciva in sladic. Advent v Dubrovniku, bolj znan kot Dubrovniški zimski festival, prinaša tudi izjemno bogat glasbeno-družabni program, od 16. do 19. decembra pa lahko na tradicionalnih Dnevih bakalarja okušate praznično gastronomsko dobroto bakalar, pripravljeno na različne načine.