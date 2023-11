Na sredinih obračunih 5. kroga skupinskega dela lige prvakov so bili strelci izjemno razpoloženi. Skupno je padlo kar 31 golov ali v povprečju skoraj štirje na tekmo. Po šest so jih lahko navijači videli na štirih obračunih. Tudi v Carigradu, kjer je pri Galatasarayu gostoval Manchester United. Angleži so na stadionu Rams Park vodili z 2:0 in 3:1, na koncu pa prišli le do točke. Po remiju med Bayernom in Köbenhavnom je United krog pred koncem v skupini A še vedno na zadnjem mestu s štirimi točkami. Po pet jih imata Galatasaray in Köbenhavn, ki se bosta udarila v zadnjem krogu, Bayern pa že 13.

Onana znova tragična figura Uniteda

Potem ko je v zadnjih dveh krogih angleškega prvenstva ugnal Luton in Everton, je Manchester United v Carigrad pripotoval samozavesten, da si izboljša položaj v boju za drugo mesto v skupini A, ki še pelje v izločilne boje. Po hitrih golih Alejsandra Garnacha in Bruna Fernandesa je kazalo na uresničitev njihovih načrtov, a se bojeviti gostitelji niso predali. Hakim Ziyech je znižal zaostanek, ki ga je na začetku drugega polčasa znova povišal Scott McTominay. A nato je še enkrat udaril Ziyech, za končnih 3:3 pa je poskrbel Kerem Akturkoglu s pravim projektilom. Tragična figura pri rdečih vragih je bil vnovič vratar Andre Onana, ki je slabo posredoval pri obeh zadetkih Maročana.

Zanimiv je podatek, da je United na zadnjih štirih tekmah lige prvakov vsakič vodil, dobil pa le domačo tekmo proti Köbenhavnu. Ko so trenerja Erika ten Haga po remiju z Galatasarayem vprašali, kdo je za to kriv, je izstrelil kot iz topa. »Za to je vedno kriv trener.« Nizozemski strateg kljub vsemu dodaja, da klubska barka pluje v pravo smer. »Vemo, da smo sredi projekta. Napredujemo, kar nam daje upanje. Prepričan sem, da bomo na dolgi rok uspešni, a če želimo v letošnji sezoni v izločilne boje lige prvakov, bi morali takšne tekme dobivati. Pridemo v prednost, nato pa vse podremo. To se nam je zgodilo že večkrat. Zadovoljen sem bil s prikazanim, a obenem moram pograjati obrambo. Pri 3:1 si enostavno ne smemo privoščiti takšnih napak, kot smo si jih.« United pred zadnjim krogom za napredovanje ni več odvisen le od sebe. Pred domačimi navijači mora premagati Bayern, nato pa upati na remi med Köbenhavnom in Galatasarayem.

Real Madrid in Manchester City s popolnima izkupičkoma

Z zmago proti Sevilli si je v skupini B napredovanje v izločilne boje zagotovil še PSV iz Eindhovna, medtem ko se je Arsenal s 6:0 znesel nad Lensom. Na tekmi preobratov med Realom Madridom in Napolijem je zmago slavilo špansko moštvo. Tretji gol za kraljevi klub je dosegel 19-letni Argentinec Nico Paz, zmago s 4:2 pa je v sodnikovem dodatku potrdil Joselu. »Zelo sem vesel, uresničil sem otroške sanje. Glavno je, da sem pomagal moštvu do zmage. Ko sem videl, da gre žoga v gol, nisem mogel verjeti. Soigralci so bili skoraj bolj veseli od mene. Resnično se jim zahvaljujem iz dna srca. Imamo eno najboljših moštev, če ne najboljšo, na svetu in tu smo, da to vsakič znova pokažemo in dokažemo,« se je smejalo mlademu Nicu Pazu, ki ga je pohvalil tudi trener Carlo Ancelotti. »Obračun je bil izenačen, na koncu pa smo našli energijo, za katero se je že zdelo, da je nimamo več, in prišli do zmage. Ugnali smo dobrega nasprotnika s kakovostno zasedbo. V času, ko se ubadamo s številnimi poškodbami, dajejo vsi igralci, ki so na razpolago, nekaj več. Tudi mladi Nico Paz, ki mu čestitam za zadetek.« Napoli bo moral mesto v izločilnih bojih potrditi na zadnji tekmi proti Bragi, Real Madrid pa je ob Manchestru Cityju edino moštvo s popolnim izkupičkom.