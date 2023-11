Portal za paciente in elektronska pošta pa ponovno delujeta, so na spletni strani zapisali pri Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Ob tem so se vsem uporabnikom storitev opravičili za morebitne težave ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost.

Težave pri delovanju infromacijskega sistema bosta danes ob 14. uri predstavila namestnik direktorice za informatiko Boštjan Pate ter družinska zdravnica in vodja ekipe za razvoj zdravstveno-informacijskega sistema Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL) Špela Tevžič.