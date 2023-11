V skupini E je Atletico Madrid zmagal, potem ko so si igralci Feyenoorda sami zabili dva avtogola. Osmoljenec je bil Wieffer, ki je dvakrat stresel mrežo, najprej špansko, nato pa še lastno. Vratar Jan Oblak je k prvi zmagi Atletica v ligi prvakov v gosteh po marcu 2022 prispeval tri obrambe. Diego Simeone je postal tretji trener po Alexu Fergusonu in Arsenu Wengerju, ki je v ligi prvakov vodil sto tekem. Po zmagi Atletica si je napredovanje zagotovil tudi Lazio, ki je šele z goloma rezervista Immobileja z zadnjih osmih minutah priigral zmago proti Celticu.

Slab večer Milana se je začel z zgrešeno enajstmetrovko

Najbolj dramatično je bilo v skupini F, ki je znova upravičila sloves skupine smrti. Za Milan se je tekma z Borussio Dortmund začela slabo, saj je Giroud že v šesti minuti zastreljal enajstmetrovko. Borussia Dortmund si je zmago priigrala z učinkovito igro v drugem polčasu, ko je dosegla dva gola, nato pa je obrambi gostov poveljeval neustrašni in avtoritativni branilec Mats Hummels, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. »Odličen večer. Vse nam je šlo po načrtu. S posestjo žogo smo imeli dogajanje na igrišču pod kontrolo. Ko vsa ekipa igra dobro, je lažje tudi vsakemu posamezniku. Vesel sem, da sem uspel ustaviti številne napade tekmeca. Zdaj je cilj zmaga na zadnji proti PSG pred našimi navijači, da si zagotovimo prvo mesto v skupini, s čimer bomo imeli lažjega tekmeca v osmini finala,« je povedal Mats Hummels. »Razlika je v tem, da mi svojih priložnosti za gol nismo izkoristili, gostje pa so jih. Imeli smo jih veliko, zato smo zelo razočarani. Zdaj imamo majhne možnosti za napredovanje,« je bil jedrnat trener Milana Stefano Pioli.

PSG bo sanjal Newcastle, ki jih je naprej premagal s 4:1, sinoči pa je vodil z 1:0 do 98. minute, ko je za izenačenje poskrbel Mbappe iz enajstmetrovke po spornem igranju Livramenta z roko, kamor se žoga odbila od njegovih prsi. Poljski sodnik Marciniak je pokazal na belo točko po ogledu posnetka VAR, kar je razburilo Angleže. »Nismo zadovoljni z izidom. Če imaš tako veliko število priložnosti, bilo jih je devet, deset, običajno na takšni tekmi zmagaš. Moja naloga je dosegati gole in tokrat nisem bil v veliko pomoč ekipi. Liga prvakov je tekmovanje, kjer moraš izkoriščati priložnosti. V nogometu si lahko boljši po igri, pa ne zmagaš. To se nam je godilo proti Newcastlu,« je menil Kylian Mbappe. Potem ko je Newcastle, ki ima kar 14 poškodovanih igralcev, povedel v 24. minuti preko švedskega reprezentanta Isaka, je PSG izvedel pravi juriš, saj je bilo razmerje v strelih na gol 31:5 (v okvir gola 7:2). »Ponosen sem na fante in njihovo pripadnost. V drugem polčasu smo bili utrujeni, zato so se igralci odločili, da se morajo braniti. Škoda, da se nam je zalomilo tik pred ciljem,« je menil trener gostov Eddie Howe.

Barcelona v drugem polčasu več tvegala

V skupini H si je Barcelona priigrala osmino finala, o drugem mestu bosta odločala Porto in Šahtar. Porto je bil v prestolnici Katalonije zahteven tekmec in je tudi povedel, vendar je Barcelona zmogla preobrat do zmage z 2:1, saj je bil zelo razigran Cancelo. »Večji del tekme so igrali dobro, zlasti v drugem polčasu smo bili na visoki ravni. Med odmorom sem igralcem dejal, da morajo biti bolj drzni in več tvegati. Velika zmaga proti vrhunskemu in zgodovinskemu klubu. Po zaostanku 0:1 smo pokazali pravo zmagovalno miselnost,« je bil navdušen trener Barcelone Xavi Hernandez in posebej pohvalil vratarja Peno (4 obrambe), ki je zamenjal poškodovanega Ter Stegna. »Le malo nam je manjkalo, da bi osvojili točko, ki smo si jo zelo želeli. Imeli smo svoje priložnosti,« je bil jedrnat trener Porta Sergio Conceicao.

Pravo točo golov so gledalci videli na Etihadu, kjer je Leipzig vodil z 2:0, a je Manchester City v drugem polčasu naredil preobrat za zmago s 3:2. Šeško, ki je v 60. minuti zamenjal strelca dveh golov Opendo, je imel pri izidu 2:2 izjemno priložnost, a se je izkazal vratar Ortega. Crvena zvezda spomladi ne bo igrala v Evropi, saj bo osvojila zadnje mesto v skupini G, potem ko je izgubila v Švici proti Young Boys z 0:2

Semafor lige prvakov

Izidi 5. kroga

Skupina E: Lazio – Celtic 2:0 (0:0, Immobile 82, 85) Feyenoord – Atletico Madrid 1:3 (0:1, Weiffer 77; Geertruida 14/avtogol, Hermoso 57, Gimenez 81/avtogol, Oblak je branil vso tekmo za Atletico Madrid), vrstni red: Atletico Madrid 11, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic 1.

Skupina F: Milan – Borussia Dortmund 1:3 (1:1, Chukwueze 37; Reus 10/11 m, Bynoe-Gittens 59, Adeyemi 69), PSG – Newcastle 1:1 (0:1 Mbappe 98/11 m; Isak 24), vrstni red: Borussia Dortmund 10, PSG 7, Milan in Newcastle po 5.

Skupina G: Manchester City – Leipzig 3:2 (0:2 Haaland 55, Foden 70, Alvarez 87; Openda 13, 33, Šeško je igral od 60. minute in Kampl od 87. minute za Leipzig), Young Boys – Crvena zvezda 2:0 (2:0, Nedeljković 8/avtogol, Blum 29), vrstni red: Manchester City 15, Leipzig 9, Young Boys 4; Crvena zvezda 1.

Skupina H: Šahtar Doneck – Antwerpen 1:0 (1:0, Mativijenko 12) Barcelona – Porto 2:1 (1:1, Cancelo 32, Joao Felix 57; Pepe 30), vrstni red: Barcelona 12 Porto in Šahtar Doneck po 9, Antwerpen 0.

Današnji spored

Skupina A, ob 18.45: Galatasaray - Manchester United, ob 21. uri; Bayern München – Köbenhavn, vrstni red: Bayern 12, Koebenhaven in Galatasaray po 4, Manchester United 3.

Skupina B, ob 18.45: Sevilla - PSV Eindhoven, Arsenal – Lens, vrstni red: Arsenal 9, PSV Eindhoven in Lens po 5, Sevilla 2.

Skupina C, ob 21. uri: Braga - Union Berlin, Real Madrid – Napoli, vrstni red: Real Madrid 12, Napoli 7, Braga 3, Union Berlin 1.

Skupina D, ob 21. uri: Benfica – Inter, Real Sociedad – Salzburg, vrstni red: Real Sociedad in Inter po 10, Salzburg 3, Benfica 0.