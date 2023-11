Razmere v slovenskem zdravstvu o katastrofalne, to je jasno že nekaj časa, kakšne pa so rešitve, kdaj bodo državljani hitreje prišli do zdravnika ali pa do posega, če že toliko plačujejo za zdravstveno blagajno, o tem in o razlikah v zasebnem in javnem zdravstvu so skoraj dve uri govorili na današnjem posvetu.

Šef vladnega strateškega uradnega sveta dr. Erik Brecelj priznava »Nimamo številk, nimamo analiz, vse delamo na pamet!« In kaj to pomeni za državljane?

Debata glavnih treh govorcev je bila dokaj mirna, prinesla pa je predvsem splošno strinjanje, da preveč ljudi v naši državi čaka na obravnavo, če niso ravno v smrtni nevarnosti, veliko pa jih med čakanjem tudi umira. Mag. Marko Bitenc je najprej poudaril, dajavno zdravstvo ni levo, ni desno, ampak je samo zdravstvo.Trdil je še, da se da brez sprememb zakonodaje z ukrepi, zapisanimi na en A4 list, številne trenutne anomalije odpraviti. Brecelj pa je na drugi strani okrcal predvsem tiste, ki ne želijo iskati rešitev v zdravstvu, prav tako so se dotaknili tudi aktualnega interventnega zakona, ki dviguje prah ter dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter o javnih zdravstvenih zavodih, za katere so se vsi strinjali, da je rak rana slovenskega zdravstva.

Brecelj in Bitenc vidita tudi različne rešitve tudi različne rešitve, Bitenc vidi ključni problem ne toliko v zakonodaji ampak v upravljanju na vseh nivojih, od lastnikov do najnižjega nivoja, posameznika ali posameznega zdravstvenega doma. »Menedžerji so ujetniki sistema, kjer imajo določene naloge menedžiranja že določene v zakonskih in podzakonskih aktih.« Brecelj na drugi strani pa pravi: »Če bi v javnme sektorju bolje nagrajevali vse, ne samo zdravnike, bi prav gotovo prišlo nekaj zadovoljstva v sistem.«

Svojo udeležbo na dogodku so potrdili državna sekretarka Ministrstvu za zdravje, Eva Vodnik, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, direktorica ZZZS, dr. Tatjana Mlakar, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo, mag. Barbara Kobal Tomc, direktor NIJZ, dr. Branko Gabrovec, predsednica Zdravniške zbornice, dr. Bojana Beović, predsednica Socialne zbornice, Breda Božnik, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege, Monika Ažman, predsednica Zveze organizacij pacientovih pravic, Štefanija Lukič Zlobec, vodstvo sindikata PERGAM, predstavniki drugih sindikalnih central kot tudi predstavniki mladih ter nekateri direktorji zdravstvenih zavodov. Prisotnost sta potrdila tudi dva bivša ministra za zdravje, Dorijan Marušič in Samo Fakin ter svetovalka bivšega predsednika republike, dr. Alja Brglez ter Mitja Čander.