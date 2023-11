Birminghamska ekipa je na gostovanju v Londonu do zmage prišla po preobratu. V 22. minuti je domače v vodstvo popeljal Giovani Lo Celso, a gosti so še do odmora izenačili. Najprej je Var razveljavil gol reprezentanta Ollieja Watkinsa, v sedmi minuti sodnikovega dodatka pa so se gosti le lahko veselili, strelec je bil Pau Torres.

Watkins, ki igra v odlični formi, pa je bil v drugem polčasu vendarle mož odločitve, odločilni gol je dosegel v 61. minuti. To je bil že njegov 12. zadetek v sezoni.

Tottenham, ki ima težave s poškodbami, je lahko na tekmi, na kateri se je spomnil na preminulega nekdanjega trenerja Terryja Venablesa, obžaloval predvsem nekaj zapravljenih priložnosti v prvem polčasu.

Vse bližje najboljšim je tudi Manchester United. Za prvim mestom je le še šest točk, potem ko je tokrat na gostovanju s 3:0 ugnal šokirani Everton, ki se je po kazni odvzema desetih točk zaradi finančnih anomalij znašel na dnu lestvice.

United je zmagal s 3:0, že v tretji minuti ga je s fantastičnim golom s škarjicami v vodstvo popeljal Alejandro Garnacho, v 56. minuti je z enajstmetrovke vodstvo povišal Marcus Rashford, končni izid pa je v 75. minuti postavil Anthony Martial. To je bila letos prva zmaga Uniteda v sezoni z več kot enim golom razlike.