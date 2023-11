Kot je dobro znano, je Cruise natančen človek, ki ima rad stvari pod nadzorom, tokrat pa mu je vetroven dan v Londonu prekrižal načrte – in kodre. Veter mu je razmršil lase na vse strani, zato so fotografije zvezdnika Top Guna kmalu zakrožile po svetovnih medijih in družbenih omrežjih, Tom Cruise pa si je prislužil nov vzdevek Mop Gun. Angleška beseda »mop« pomeni krpo za brisanje tal, a tudi bujne, razmršene lase.