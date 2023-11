Letošnjo podelitev nagrad grand prix d'horlogerie de Genève (GPHG), ki so jih poimenovali kar urarski oskarji, je po ogledu nominiranih del v Macau, Hongkongu, Kuala Lumpurju, New Yorku in Ženevi gostilo ženevsko gledališče Théâtre du Léman. V žiriji 30 strokovnjakov, vključno z zbiratelji in izdelovalci ur, so bili tudi novinarji, dražitelji in izvršni direktor znamke ur MB&F, lanski dobitnik glavne nagrade aiguille d'or. »GPHG je več kot tekmovanje, je praznovanje odličnosti na področju, ki je zgodovinsko, kulturno in komercialno pomembno za mesto Ženeva. Edinstveno pri GPHG je, da ponuja enake konkurenčne pogoje vsem, ki sodelujejo. Blagovne znamke in proizvajalci, ki jih širši svet ne pozna, tekmujejo z nekaterimi najslavnejšimi imeni v urarstvu,« je o pomembnosti tekmovanja povedal Nick Foulkes, zgodovinar, pisatelj, novinar in predsednik žirije, ter dodal: »Tukaj so vsi zmagovalni časomeri z letošnje spektakularne slovesnosti.«

Nagrada aiguille d'or grand prix za najboljšega na razstavi

Najuglednejša nagrada na GPHG, aiguille d'or, je tokrat šla v roke Audemars Piguetu za uro znamke Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4, katere vrednost je ocenjena na slab milijon in pol evrov (1.450.000 švicarskih frankov). Nova kreacija ponovno združuje proizvajalčev en sam mehanizem: samonavijalni caliber 1000, ki šteje več kot 1100 komponent. Žirija je prepoznala »podvig inženiringa in vrhunske urarske tradicije« ure, ki vključuje 40 funkcij, vključno s 23 zapleti, med katerimi so grande sonnerie supersonnerie, minutni repetitor, večni koledar, sekundni kronograf flyback in leteči tourbillon.

Dobitniki urarskih nagrad GPHG

V kategoriji ženskih ur, ki vsebujejo samo naslednje indikacije – ure, minute, sekunde, preprost datum (dan v mesecu), rezervo moči – in so lahko okrašene z največ devetkaratnimi dragulji, je zmaga odšla uri znamke Piaget –​ Hidden Treasures. Ta ura na novo interpretira manšetne ure iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so postale zaščitni znak Piagetove »drznosti in pionirske kreativnosti, osredotočene na modo«. Vsaka manšeta je ročno vgravirana z različnimi vzorci in teksturami, kot je lubje drevesa.

V kategoriji Ladies' Complication so ženske ure, ki so izjemne v smislu svoje mehanske ustvarjalnosti in kompleksnosti. Te ure imajo lahko vse vrste klasičnih in/ali inovativnih zapletov in indikacij (na primer letni koledar, večni koledar, enačba časa, kompleksne lunine mene, tourbillon, digitalni ali retrogradni prikaz časa, svetovni čas, dvojni čas ali druge vrste modelov) in ne ustrezajo definiciji kategorij za ženske in mehanske izjeme. Zmagovalka v tej kategoriji je ura znamke Dior Montres – Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior. Ura pripoveduje zgodbo o rojstvu hiše Dior. Osemnajstega aprila 1946 se je Christian Dior sprehajal po pariških ulicah, ko je na tleh našel zvezdo. Na to je gledal kot na talisman za srečo, ki mu bo pokazal pot do ustvarjanja njegove hiše Couture v simbolični 30 Montaigne v Parizu.

Ikonične moške ure

Kategorija Men's Complication predstavlja moške ure, ki so izjemne v smislu svoje mehanske ustvarjalnosti in kompleksnosti. Zmagovalna ura znamke Voutilainen –​ World Timer, katere vrednost je nekaj več kot 200.000 evrov (198.000 švicarskih frankov), vsebuje vse vrste klasičnih in/ali inovativnih zapletov in indikacij (na primer svetovni čas, dvojni čas ali druge vrste modelov) ter ne ustreza definiciji kategorij moških in mehanskih izjem.

V kategoriji ikoničnih ur, ki izhajajo iz simbolične kolekcije ali modela, ki že več kot 20 let trajno vpliva na zgodovino izdelovanja ur in na urarski trg, je zmagala ura znamke Ulysse Nardin –​ Freak One, katere vrednost je dobrih 60.000 evrov (68.600 dolarjev). Medtem ko mehanske ure svoj mehanizem skrivajo pod številčnico, ura freak nima številčnice, urnega in minutnega kazalca. Namesto tega njen orbitalni leteči vrtiljak tourbillon prikazuje minute tako, da opravi polni vrtljaj v 60 minutah, medtem ko je urni kazalec nadomeščen s kazalcem v obliki črke V, ki se zavrti v 12 urah. V kategoriji ur, povezanih s svetom športa, katerih funkcije, materiali in dizajn so prilagojeni telesni vadbi, je letos slavila ura znamke Tudor – Pelagos 39, katere vrednost se giblje okoli 6000 evrov (6500 dolarjev).

Ura je tudi nakit

Ure, ki dokazujejo izjemno obvladovanje umetnosti nakita in dragih kamnov, so že od nekdaj nepogrešljiv kos nakita. Letos je v tej kategoriji slavil Bulgari s svojo uro Serpenti Cleopatra. Kot pojasnjujejo izdelovalci, uri dajeta moč dva krepka simbola. Kača, ki je že od antičnih časov emblem modrosti, ponovnega rojstva in vitalnosti, pogosto uporabljena kot talisman, in manšeta, večen kos nakita, saj so ga v antiki nosili na vseh zapestjih in še posebej najbolj znana: Kleopatra. Omenimo, da uro krasi 4000 diamantov, kar upraviči tudi njeno vrednost – slab milijon evrov (938.000 švicarskih frankov).