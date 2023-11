Angleški okupatorji niso razumeli razmer in niso dojeli, da je čas okupacije teh ozemelj mimo. Očitno niso poznali zgodovine Judov, ki so se že pred približno 1500 leti odločili, da njihovi sosedje ne bodo Palestinci-muslimani, čeravno dobršen del Palestincev izhaja iz plemen, ki so stoletja živeli skupaj z Judi in so bili žrtve novovernikov, muslimanskih zavojevalcev, ki so jim vsilili svojo vero.

Zgodovina odnosov med Palestinci in Judi je dolga in za Palestince zelo kruta. Voditelji Judov in državnikov novonastale države Izraela, katerih dobršen del se je kalil v raznih terorističnih judovskih organizacijah, so dosledno uresničevali politiko izganjanja Palestincev iz njihove rodne dežele. Ravnanje Izraela s Palestinci sem delno prikazal v mojem prejšnjem prispevku v upanju, da bo po zadnjem napadu na Palestince v Gazi po silovitem pobijanju mednarodna skupnost disciplinirala Izrael in ustavila morijo. Tako kot vedno do sedaj, Izrael z njihovo značilno aroganco ignorira zahtevo državljanov sveta, da prekine z nezaslišano morijo. Pred očmi svetovne javnosti je v dobrem mesecu pobil preko 14.000 civilistov, med temi vsakih 10 minut enega otroka. Združeni narodi so tako kot po navadi prepozno odločno zahtevali, naj Izrael ustavi neselektivno pobijanje. Predsedniku izraelske vlade Natanjahuju in njegovim generalom pošiljajo medla sporočila in prošnje, naj privoli v začasno premirje in dovoli vsaj humanitarno pomoč, namesto da bi uporabili vsa sredstva, da takoj preneha s pobijanjem civilistov. Ravnanje Izraela je dobro načrtovano. Načrtno pobijajo mlado generacijo in si tako zagotavljajo mir za nekaj generacij. Starci in ženske ne bodo nevarni. Ob vsem sem prepričan, da je sedanja politika Izraela dolgoročno zanj pogubna. Vpliv ZDA kot svetovnega hegemona postopoma slabi, krepijo pa se njegovi sovražniki, ki ne pozabljajo. Nisem prepričan, če ne bodo svoje pravice nekoč poiskali z orožjem.

Krivdo za pobijanje v Gazi pa nosijo tudi ZDA in EU. Vodstvenim birokratom EU in vodjem držav, ki slepo izvršujejo politiko in diktat ZDA, odmerimo primerno kazen, ki jo premoremo v našem demokratičnem sistemu, na naslednjih volitvah. Takoj pa zahtevajmo ostre sankcije proti Izraelu, kot recimo prepoved vstopa v države EU vsem politikom in vojakom, ki so bili kakor koli vpleteni v poboje v Gazi. Spomnimo se, kakšne ukrepe so sprejeli ob napadu Rusije na Ukrajino. Državljane Rusije so razvrednotili osnovnega človeškega dostojanstva samo zato, ker niso odkrito nasprotovali Putinovi politiki. Žal tudi naši vodstveni politiki nosijo soodgovornost za genocid v Gazi: do neprepoznavnosti zagovarjajo t. i. »skupno politiko EU«, saj je praksa, da vsak naš politik, ko se vrne s prvega obiska v Bruslju ali ZDA, ni več prepoznaven, ko gre za politična načela, ki jih je zagovarjal še pred kratkim. Nespodobno za naše politike je, da so kljub odločnemu nasprotovanju domače in svetovne javnosti ob pobijanju Palestincev med prvimi izrazili podporo pravici Izraela do povračilnih ukrepov, ignorirali pa pravico Palestincev do življenja.

Jožef Martini, Ljubljana