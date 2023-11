Poleg vsem dobro znane olajšave za vzdrževane družinske člane – večinoma jo uveljavljamo za otroke – si lahko dohodninsko osnovo znižamo tudi z individualnimi vplačili v pokojninske sklade, s katerimi vlagamo med delovno aktivnimi leti. In ob upokojitvi bomo lahko začeli iz teh skladov prejemati dodatno pokojnino oziroma lahko dobimo individualna vplačila izplačana tudi kadar koli prej v obliki enkratnega izplačila. Na tak način si zagotovimo tudi sredstva za nepredvidene razmere.

Edino varčevanje z davčno olajšavo

Slovenija spodbuja varčevanje v pokojninskih skladih v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) s posebno davčno olajšavo. Vplačila za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje med letom se nam namreč upoštevajo pri znižanju letne dohodninske osnove. To pomeni, da dobimo ob poračunu dohodnine del vplačil nazaj oziroma se nam zniža doplačilo (velja, če davčne olajšave ne izkoristimo že s kolektivnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem pri delodajalcu), in tako lahko zaposleni v najvišjem, 50-odstotnem dohodninskem razredu dobi pri poračunu vrnjeno celo polovico vplačil. Recimo: če tak zaposleni decembra vplača enkratno vsoto dva tisoč evrov, bo naslednje leto pri poračunu dohodnine dobil nazaj kar tisoč evrov oziroma se mu bo za toliko znižalo doplačilo dohodnine, medtem ko bo imel celotnih dva tisoč evrov naloženih v izbranem pokojninskem skladu.

Največji znesek, ki se upošteva pri znižanju osnove za dohodnino, je 5,84 odstotka naše bruto letne plače in ne več kot 2903 evre na leto. Seveda lahko vplačamo tudi več, le pri dohodnini se nam ne upošteva. Vplačujemo lahko redno vsak mesec, lahko pa tudi decembra izvedemo letno vplačilo za vse mesece nazaj. Tovrstne olajšave ne omogoča nobena druga oblika varčevanja v Sloveniji, saj lahko tako le pri dohodnini z leti prihranimo več tisoč evrov, sočasno pa si ustvarimo prihranke za svojo prihodnost. Dodatna dobra lastnost varčevanja v pokojninskih skladih je, da se prihranki v pokojninskih skladih ne štejejo med naše premoženje in ne vplivajo na višino plačila za vrtec, štipendije otrok in podobno.

Davčno olajšavo za znižanje dohodnine lahko izkoristijo tudi tisti zaposleni, ki jim podjetja že financirajo pokojninske načrte. V tem primeru lahko sami doplačajo razliko med premijo podjetja in maksimalno višino davčne olajšave, javni uslužbenci pa lahko sami poleg delodajalca izkoristijo celotno davčno olajšavo.

Vložimo lahko tudi v delnice in nepremičnine

Od leta 2016 lahko v drugem pokojninskem stebru tudi pri nas varčevalci izbirajo med različnimi pokojninskimi skladi tako imenovanega življenjskega cikla, ki ga tvorijo dinamični delniški skladi, ki vlagajo razpršeno v delnice, do uravnoteženih in bolj konservativnih zajamčenih skladov, ki vlagajo večinoma v državne in podjetniške obveznice. Vsak varčevalec ob začetku varčevanja izbere sklad, ki mu najbolj ustreza, med varčevanjem pa lahko enkrat na leto brezplačno zamenja sklad.

Znižanje dohodnine lahko izračunamo z mobilno aplikacijo

V Pokojninski družbi A, ki je ena večjih zasebnih pokojninskih družb v Sloveniji z več kot 430 milijoni evrov sredstev v upravljanju, so razvili preprosto mobilno aplikacijo ePokojnina, s katero si lahko v treh korakih izračunamo dodatno pokojnino in tudi, za koliko si bomo znižali dohodnino z varčevanjem glede na našo plačo. Aplikacija je brezplačno na voljo na www.pokojnina.si.

Letna premija na obroke s kartico Diners Cluba

Vplačila v pokojninske sklade lahko enostavno izvedemo prek bančnega računa, obstaja pa še dodatna možnost plačila premije na obroke s kartico Diners Cluba. V Pokojninski družbi A so združili varčevanje za pokojnino in plačevanje na obroke in tako lahko letno premijo vplačamo po spletu s kartico Diners Cluba. Tako si lahko zaradi davčne olajšave znižamo dohodnino še letos, premijo pa dejansko plačamo prihodnje leto – in to na 12 obrokov. Zakaj bi kdo želel plačati premijo pokojninskega varčevanja na obroke, pojasnjuje mag. Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A: »Ker vemo, da je prihajajoči praznični čas povezan tudi z višjimi stroški, se pogosto zgodi, da ljudem konec decembra zmanjka denarja za plačilo letne premije. Zato smo poiskali rešitev in združili varčevanje za pokojnino in plačila na obroke – zdaj lahko vsi na spletni strani naše družbe www.pokojnina.si plačajo letno premijo pokojninskega varčevanja s kartico Diners Cluba, ki omogoča, da izkoristimo olajšavo še letos, samo vplačilo pa dejansko izvedemo na obroke prihodnje leto. Vse poteka preprosto in varno prek spleta le z nekaj kliki, kot bi naročili izdelek v spletni trgovini.«

V pokojninskih skladih varčuje že 600.000 ljudi V pokojninskih skladih v Sloveniji varčuje že skoraj 600.000 zaposlenih, kažejo zadnji podatki ministrstva za delo ob koncu leta 2022. Skupaj so v pokojninskih skladih privarčevali kar 2,98 milijarde evrov prihrankov. To pomeni, da bo v prihodnje že več kot vsak drugi zaposleni prejemal poleg javne še dodatno pokojnino.

