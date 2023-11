Argentina po volitvah: Prihodnost bi lahko bila še hujša od sedanjosti​

Velika večina Argentincev se je odločila za tvegan skok v neznano, ko je v nedeljo za predsednika, ki ima v Argentini veliko moč in je hkrati predsednik vlade, izvolila spornega 53-letnega Javierja Mileija, znanega tudi pod vzdevkom El Loco (Norec). Gre za neoliberalnega ekonomista brez izkušenj v politiki, radikalnega zagovornika nebrzdanega kapitalizma in vsemogočnosti trga, tudi pri prodaji orožja in človeških organov. Prav tako je za privatizacijo zdravstva in šolstva, sploh za odpravo države, ki po njegovih besedah ne služi ničemur razen vladajoči kasti in ki se, razen s prepovedjo splava, ne bi smela vmešavati v življenje ljudi.