Osma tekma v evropskem pokalu, osmi poraz. Košarkarska Cedevita Olimpija se je po velikem metu proti Partizanu v ligi ABA nadejala, da je končno čas tudi za prvo evropsko zmago v letošnji sezoni, a je bil to račun brez krčmarja. V Londonu so zmaji sicer ves čas grozili nasprotniku, a do preobrata niso znali priti. Ničla na njihovem računu po osmih tekmah močno načenja ugled kluba v Evropi, a očitno vodstvu kluba za to ni mar, saj je glavni trener Simone Pianigiani trdno zasidran v svojem sedlu.

Olimpija ladja pluje v napačno smer

Okoliščine za uspeh Ljubljančanom v Londonu resda niso bile naklonjene. V angleški prestolnici so igrali tekmo dobrih 48 ur po zmagi proti Partizanu, ob tem so zaradi takšnih in drugačnih težav manjkali Karlo Matković, Nikola Radičević in Aleksander Šaškov. V okrnjeni zasedbi so zmaji favoriziranemu nasprotniku nudili celo nepričakovano dober odpor. Standardno dobrima Jaki Blažiču in Klemnu Prepeliču sta se pridružila Justin Cobbs in DJ Stewart. A pomanjkanje centimetrov pod obročema je bila enostavna prevelika težava za Olimpijo, ki je v zaključku plačala še ceno neizkušenosti Luke Ščuke.

A tekma v Londonu je v širšem smislu najmanjša težava Cedevite Olimpije. Vodstvo kluba kljub številnim indicem, da ladja pod vodstvom trenerja Simoneja Pianigianija ne pluje v pravo smer, sedi križem rok. Italijanove izjave v smislu, da on ni tu, da bi premagoval Partizan, temveč da razvija igralce, gredo mimo brez posledic. Dejstvo, da ima klub na plačilni listi Zorana Dragića in Seana Armanda, ki imata skupno letno plačo okoli 400.000 evrov, a ju ne uporablja, hkrati pa ves čas poudarja zmanjšanje proračuna, je grozljivo. Veliki dvomi se porajajo tudi o Olimpijinem projektu razvijanja mladih igralcev. Rok Radović, Gregor Glas in Luka Ščuka pobirajo drobtinice, pri čemer je potrebno znova izpostaviti, da ne gre za kakšne golobradeže, temveč 21 in 22 let stare košarkarje. Vse bolj napete pa postajajo tudi novinarske konference trenerja Pianigianija, na katerih ves čas navaja ene in iste izgovore za slabe rezultate, o kakšni samorefleksiji ali lastnih napakah ni ne duha ne sluha, v zadnjem obdobju pa je začel še povzdigovati glas na predstavnike sedme sile, ki si drznemo podvomiti v kakšno izmed njegovih odločitev.

Igralci potrti

Mešanica vsega naštetega je pripeljala do tega, da okoli Cedevite Olimpije trenutno vlada neprijetno ozračje, česar si v klubu nikakor niso želeli, a so s slepim zaupanjem zahtevam Simoneja Pianigianija zanj sokrivi. »48 ur po tekmi s Partizanom smo znova prikazali dobro predstavo proti zelo dobri ekipi. Vedeli smo, da bomo imeli težave. Na začetku tekme smo imeli priložnosti, a jih nismo izkoristili. V nadaljevanju smo proti ekipi, ki v tej sezoni igra odlično, pokazali svojo kakovost. V zaključku smo bili povsem blizu, končna razlika pa ne kaže razlike na parketu. Odločale so malenkosti, ki pa niso šle v našo prid. Igralci so žalostni, potrti. Manj kot dva dneva po tekmi s Partizanom se nismo vdali vse do zaključka obračuna proti zelo kvalitetni ekipi,« je po osmem zaporednem porazu v evropskem pokalu povedal Simone Pianigiani.

Evropski pokal, 8. krog, drugi izidi v skupini A: Hamburg – BC Wolves 71:84, Paris – Bešiktaš 63:68, Prometej – Venezia 89:82, Hapoel – Joventut 103:99, vrstni red: Paris 71-, Bešiktaš in London 6-2, Hapoel 5-2, BC Wolves 4-3, Prometej 4-4, Joventut in Venezia 3-5, Hamburg 1-7, Olimpija 0-8.

London – Olimpija 101:95 (19:19, 50:43, 73:70) Evropski pokal, 8. krog, skupina A. Dvorana Copper Box, sodniki: Zamojski (Poljska), van den Broeck (Belgija), Bissuel (Francija). London: Olaseni 19 (5-3), Taylor 6 (4-4), Sandy, C. Morgan 18, Nelson 17 (2-2), Queeley 2, Sharma 6, M. Morgan 24 (10-9), Kaboza, Grantham 9, Gustys, trener: Božić. Olimpija: Stewart 16, Sow 8 (4-1), Radović, Cobbs 19 (4-2), Glas 3, Blažič 15 (2-1), Prepelič 23 (7-6), Jones 6, Ščuka 5, Klobučar, trener: Pianigani. Prosti meti: London 21-18, Olimpija 17-10. Met za dve točki: London 52-31, Olimpija 43-23. Met za tri točke: London 21-7, Olimpija 28-13. Skoki: London 41 (29 + 12), Olimpija 30 (22 + 8). Osebne napake: London 19, Olimpija 21. Igralec tekme: Gabe Olaseni Semafor: 4:3 (4. minuta), 14:11 (7), 27:28 (14), 44:38 (18), 57:52 (23), 69:64 (27), 78:72 (32), 88:87 (38).