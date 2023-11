Kot je še poudarila ministrica Alenka Bratušek, je vlada že prvi teden avgusta sprejela sklep, s katerim je zagotovila 10 milijonov dvema humanitarnim organizacijama, sledilo pa je tudi izplačilo solidarnostnega dodatka, skupno naj bi bilo ljudem izplačanih 53 milijonov. »Danes že govorimo o tem, da bodo ljudje v naslednjih dneh prejeli prva obvestila o predplačilu. Prvič v zgodovini je ob naravnih nesrečah narejen ta korak, da bodo ljudem sredstva za obnovo izplačana v tako kratkem času,« je dodala. Gre za prvi paket, načrtujejo pa, da bi bili ti paketi štirje.

Kot še pojasnjuje, so končno oceno stroškov izvedli na podlagi podatkov iz sistema Ajda, največje napake pa sproti odpravljajo. Predplačilo bo v višini 20 odstotkov škode, ki je evidentirana v omenjenem sistemu, do predplačil pa so opravičeni vsi, katerih škoda presega šest tisoč evrov in njihovi objekti niso predvideni za namestitvene gradnje. Do sedaj je upoštevanih 1350 objektov in 1978 upravičencev. Najvišji znesek znaša 18 tisoč evrov, povprečen znesek pa je okoli 2400 evrov. Morebitni upravičenci bodo imeli pet dni časa, da se odločijo, če bodo sprejeli akontacijo.

Generalni direktor Finančne uprave RS Peter Grum je poudaril, da je ključno, da se sredstva izplačajo hitro, zato so tudi pohiteli in v sodelovanju s pristojnim ministrstvom hitro prišli do rezultatov. »Obvestila so danes že natisnjena in bodo odposlana na pošto, jutri bodo verjetno že v hišnih nabiralnikih,« dodajala in opozarja, da bi predplačila izvedli predvidoma prvi teden decembra.