Mokrine so zagotovo največje koroško smučišče, ki poleg dnevnih gostov privablja tudi vedno več družin, ki regijo izberejo za čas zimskih počitnic. Čeprav smučarji na prvi pogled ne bodo zaznali večjih investicij v smučišče naj povemo, da je družba Bergbahnen letos investirala okoli 7 milijonov evrov v okolju prijazno in energetsko učinkovito tehnologijo. Cilj naložbe je stalno zmanjševanje ogljičnega odtisa smučišča in hkrati izboljšanje »zimskih doživetij« za goste.

V investicije vložili 22 milijonov evrov

Tako so številne snežne topove – Mokrine se lahko pohvali s kar 460 zasneževalnih naprav, ki porabijo 20 odstotkov manj energije, a obenem zagotovijo 30 odstotkov večjo zmogljivost. Prav tako so zamenjali nekaj teptalcev za sneg z najnovejšo generacijo, kar bo zagotovilo učinkovitejšo pripravo prog. Kot je povedal Christopher Puntigam iz omenjene smučarske regije so dodatnih 15 milijonov evrov vložili v razširite in prenovo različnih hotelov na gori in v dolini, vključno s hoteli Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, das Arena Franz Ferdinand in v hotel Wulfenia, na novo zgrajeni hotel Almresort Sonnenalpe Nassgeld pa bodo uradno odprli 8. decembra. Prav tako napovedujejo od decembra dalje odlične pogoje za tek na smučeh tudi v naravnem parku Belo jezero (Weissensee). Morda le iskren namig – od 20. januarja pa do 3. februarja bo Belo jezero gostilo že tradicionalno, letos že 34 Alternativno turnejo po 11 mestih ko pričakujejo okoli 5000 udeležencev drsanja na ledu. Lepo za videti, vendar bo zaradi gneče na jezeru zelo težko dobiti samo nastanitev v okolici.

Sicer pa Mokrine še naprej ostajajo družinam izredno prijazna regija. Vsako soboto otroci, mlajši od 10 let, ves dan smučajo le za 10 evrov. Poleg tega otroci do 10. leta starosti od 7. do 23. decembra, od 6. do 20. januarja 2024 ter o 16. marca do 6 aprila v pavšalni ponudbi »Mokrine – otroci brezplačno počitnikujejo« brezplačno v sobi staršev, prejmejo pa tudi brezplačno smučarsko vozovnico.

Prav tako imajo malčki oziroma smučarji začetniki na Mokrinah kar štiri zavarovana vadišča. Poleg zabave na smučiščih pa posebni hoteli za otroke ponujajo raznovrstno zimsko ponudbo za vso družino. Letos bodo po smučišču smučali tudi številni animatorji, ki bodo najbolj zagrizene male smučarje nagrajevali z majhnimi pozornostmi.

V regiji so tudi manjša in družinam naklonjena smučišča, ki so prijazna tudi za denarnico. Tako lahko otroci poleg že omenjenega smučišča nad Belim jezerom prve zavoje naredijo v smučarskem središču Koče-Muta, Griminitzen ali Bistrica/Hrast. x