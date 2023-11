Organizatorji niso takoj obupali in so skušali izpeljati tekmo. Najprej so začetek z 11.45 prestavili za četrt ure in nato še za dodatne pol ure. A vreme tudi tokrat ni sodelovalo. Sunki vetra so bili premočni za varno izvedbo tekme.

Zaradi vremenskih okoliščin še niso izpeljali nobenega od smukov na tej novi progi, prvi čezmejni z začetkom v Zermattu v Švici in ciljem v Cervinii v Italiji.

Odpadlih tekem ne bodo nadomeščali

Tekmovalke v tehničnih disciplinah čakajo v nadaljevanju postanka v Killingtonu v ZDA z veleslalomom in slalomom 25. in 26. novembra in nato še v Tremblantu v Kanadi, kjer bosta dva ženska veleslaloma 2. in 3. decembra.

Ilka Štuhec in ostale tekmovalke pa si prve tekme v hitrih disciplinah lahko nadejajo od 8. do 10. decembra v St. Moritzu, kjer bodo na sporedu en smuk in dva superveleslaloma.

Že v soboto je direktor ženskega svetovnega pokala Peter Gerdol zavrnil možnost, da bi smuk izpeljali v ponedeljek. Za zdaj tudi ne kaže, da bi odpadle smuke nadomeščali na drugih lokacijah.

Start v eni državi, cilj v drugi

Smučarjem je v preteklem tednu uspelo opraviti zgolj en trening od treh, druga dva načrtovana treninga in tekmi v smuku pa so zaradi vetra oziroma obilnega nočnega sneženja odpovedali.

Tudi alpskim smučarkam vreme ni bilo naklonjeno. Tekmovalke so prav tako opravile le en preizkus proge. Tudi v prejšnji sezoni niso izpeljali nobene tekme na tem edinstvenem prizorišču, ki ima start v eni, cilj pa v drugi državi.

Oba moška kot tudi oba ženska smuka so odpovedali zaradi pomanjkanja snega. Ti so bili kot odprtje sezone v hitrih disciplinah lani načrtovani že oktobra. Letos snežna odeja ni bila vprašljiv. Na ledeniku je bilo dovolj snega, oziroma še celo preveč. Največjo težavo pa je predstavljal premočan veter, ki je preprečil izvedbo tekmovanja.

Najvišje ležeča proga

Odločitev za izvedbo tekem v Zermatt-Cervinii sega v leto 2019, ko sta nacionalni zvezi Švice in Italije, Swiss-Ski in Fisi, razvili idejo o čezmejnem dogodku. V mednarodni smučarski federaciji Fis so z navdušenjem pograbili zamisel o čezmejnem sodelovanju in leta 2021 potrdili predlog, ko so smukaške tekme na novem prizorišču dodali na koledar.

Po mnenju mednarodne smučarske zveze imajo tekme v Zermatt-Cervinii ogromen potencial. Naprej je tukaj spektakularna pokrajina, vključno z znamenitim Matterhornom. Gre za najvišje ležečo progo Gran Becca, po sloviti progi Lauberhorn drugo najdaljšo. S temi tekmami pa bi tudi zapolnili vrzel v koledarju ter omogočili zgodnejši začetek tekem svetovnega pokala v hitrih disciplinah. Ta bi bil v Evropi in ne onstran Atlantika v Severni Ameriki.

Z dodatnimi tereni za kakovostne priprave pa bi tudi zmanjšali potrebo po dolgem potovanju z letali in poletni selitvi ekip na priprave v Južno Ameriko. Kar sodi tudi v sklop trajnostne naravnanosti. V mednarodni smučarski federaciji zato še vedno vztrajajo pri tem tekmovanju, kljub pomislekom okoljskih aktivistov, ki nasprotujejo posegom v občutljivo območje zadnjih alpskih ledenikov.