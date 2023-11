V nedeljo zjutraj in dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bo razjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek čez dan se bo pooblačilo. Proti večeru bo na jugozahodu začelo rahlo deževati. V noči na torek bo predvsem v južni ter deloma osrednji in vzhodni Sloveniji deževalo. V torek dopoldne bo dež povsod ponehal. Čez dan bo večinoma suho, popoldne se bo oblačnost trgala. Na Primorskem bo zapihala burja, popoldne v notranjosti še severni do severovzhodni veter. Nekoliko hladneje bo. V sredo bo večinoma sončno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Atlantikom in Britanskim otočjem je ciklon, topla fronta se čez zahodno Evropo bliža Alpam. Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in srednjo Evropo počasi slabi. S severozahodnimi vetrovi bo nad naše kraje začel v višinah dotekati postopno toplejši bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo, le v sosednjih krajih Italije bo ostalo deloma jasno. V nedeljo bo v sosednjih krajih Italije precej jasno. Drugod bo sprva več oblačnosti, popoldne se bo od severozahoda jasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.