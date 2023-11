Tokrat je v pogovoru za televizijo Happy TV govoril o tem, da mu je mestni aparat omogočil bistveno večji vpliv na prebivalce mesta, ta vpliv pa je ubesedil kar s penetracijo oziroma prodiranjem. »Seveda mi je mestni aparat omogočil, da lahko veliko bolj penetriram v celotno prebivalstvo in prebivalce našega mesta, in to sem na koncu tudi storil,« je za Happy TV dejal Šapić. V intervjuju je poudaril nekatere dosežke v svojem mandatu, ni pa podrobneje pojasnil, kaj misli s »penetracijo«. Izjava je med meščani povzročila različne odzive, številni uporabniki družbenih omrežij pa se sprašujejo, kakšen je v kontekstu upravljanja mesta pravi pomen tega izraza.