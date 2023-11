Juha stracciatella je tipičen primer italijanske kuhinje revnih oziroma »cucine povera«, kot ji pravijo Italijani. Zadnja leta ponovno vse bolj prihaja do izraza, saj pooseblja jedi bogatih okusov, ki pa so v osnovi preproste in temeljijo na lokalnih sestavinah. Kuhali naj bi jo že stoletja, po izročilu pa naj bi izvirala iz pokrajine Lazio oziroma iz Rima. Pripravljali so jo iz ostankov kakšne večje pojedine v času velikonočnih in drugih prazničnih dni, ko se je več in bolje jedlo. Beseda stracciatella se nanaša na besedo »stracciato«, kar v italijanščini pomeni raztrgano, po njej pa se imenujejo kar tri jedi, saj je stracciatella sladoled, ki izvira iz Bergama oziroma Lombardije, mehak sir, značilen za deželo Apulijo, in juha, ki jo bomo kuhali za tokratno nedeljsko kosilo in je dobila ime po stepenih jajcih, ki so videti kot majhni »straccetti« oziroma krpice. Ta krepka juha je, kot rečeno, značilna za Lazio in Rim, tipična jed je še v deželi Emilija - Romanja, v Markah in Abrucih, poznajo in pripravljajo pa jo tudi drugod po Italiji. Po receptu legendarne italijanske kuharske mojstrice Ade Boni in avtorice knjige Il talismano della felicità (Talisman sreče), ki jo je spisala leta 1928 in še vedno velja za italijansko kuharsko biblijo, ki jo gospodinje po Italiji uporabljajo tudi danes, je juha stracciatella sestavljena iz piščančje jušne osnove, ki so jo prevreli, in stepenih jajc, naribanega parmezana, soli, popra, muškatnega oreščka, limonine lupinice ter včasih tudi svežega majarona. V malce novejših, a prav tako tradicionalnih italijanskih in italijansko-ameriških receptih lahko preberemo, da se juhi poda prav tako sesekljan peteršilj, nekatere povsem sodobne ameriške različice juhe pa kot eno glavnih sestavin vključujejo tudi špinačo. Je pa recept za pikantno juho z jajci, ki je podobna današnji stracciatelli, že v 15. stoletju zapisal Martino da Como v svoji Libro de Arte Coquinaria(Umetnost kuhanja) pod imenom zanzarelli. Kot pri mnogih italijanskih receptih je tudi pri stracciatelli malo sestavin, vendar morajo biti kakovostne, tako da je seveda juha najboljša, če jo pripravimo z domačo piščančjo osnovo, če pa ne, lahko uporabimo kakovostno piščančjo juho, kupljeno v trgovini, ali pa piščančjo osnovo zamenjamo za govejo.

Stracciatella Sestavine: 1 l piščančje ali goveje jušne osnove 4 jajca 125 g naribanega parmezana lupinica polovice limone muškatni orešček sol in poper po okusu Priprava: 1. Najprej segrejemo piščančjo ali govejo jušno osnovo, ki jo skuhamo sami ali pa uporabimo že pripravljeno juho. 2. V skledi zmešamo jajca, nariban parmezan, limonino lupinico in muškatni orešček, dokler ne dobimo homogene zmesi. 3. Ko je juha v loncu vrela, zmanjšamo temperaturo na najnižjo in v juho počasi vlivamo mešanico, da jajca zakrknejo in nastanejo krpice jajčnega testa. Solimo in popramo ter juho pustimo, da rahlo brbota še eno do dve minuti. 4. Juho stracciatella postrežemo še vročo z rezino opečenega kruha. Po želji lahko dodamo sesekljan svež majaron ali peteršilj in juho dodatno začinimo z malce naribanega parmezana.

Jagnječji ragu s šampinjoni Sestavine: 600 g jagnjetine 3 žlice olja 1 velika čebula 150 g šampinjonov 1 večji paradižnik (ali trije pelati iz konzerve) 1 paprika 2 stroka česna 100 ml belega vina sol, poper, drobnjak Priprava: Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Paradižnik, papriko in šampinjone očistimo in narežemo na kocke. V posodi na olju prepražimo čebulo. Ko postekleni, primešamo na kocke narezano jagnjetino in pražimo še deset minut. Nato primešamo na kocke narezan paradižnik ali pelate, papriko, sesekljan česen ter solimo in popramo. Vse skupaj pražimo še deset minut, vmes meso z zelenjavo večkrat premešamo. Prilijemo vino, lonec pokrijemo s pokrovko in dušimo 10 minut. Nato jed zalijemo z vodo ali mesno jušno osnovo in kuhamo približno 30 minut. Preden obaro postrežemo, jo posujemo z narezanim drobnjakom. Za prilogo pripravimo jajčne žličnike ali pire krompir.