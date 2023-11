Nekateri raziskovalci korenin tikke masale – ime naj bi dobila po besedah tikka, ki pomeni zelenjavo in druge sestavine, masala pa je izraz za omako – trdijo, da so Britanci jed ukradli Indijcem in jo prilagodili bledoličnikom, saj deluje kot umirjena različica podobnih, bolj začinjenih jedi iz indijske regije Pandžab. Vsebuje namreč prav vse, kar tam uporabljajo za pripravo povsem podobnih jedi – piščanca, s kostmi ali brez, čebulo, česen, papriko, paradižnik, jogurt in seveda tipične indijske začimbe, kot so kumin, koriander, mleta rdeča paprika, začimbna mešanica garam masala in začimbna mešanica za kari. Spet drugi, ki so sicer v večini, avtorstvo pripisujejo pakistanskemu kuharju Aliju Ahmedu Aslamu, ki se je kot otrok s starši priselil v Glasgow in tam leta 1964 odprl svojo indijsko restavracijo z imenom Shish Mahal. Glavni krivec za nastanek najbolj priljubljenega karija, ki je poleg tradicionalnih ocvrtih rib s krompirčkom postal prava nacionalna jed v Združenem kraljestvu, pa naj bi bil sicer neznani šofer avtobusa, ki je, kot pravijo kulinarični pravljičarji, nekega tipičnega deževnega dne v začetku sedemdesetih prišel v Aslamovo restavracijo in naročil piščančji kari. Ker je bil nezadovoljen z okusom postreženega, naj bi od kuharja zahteval, naj mu pripravi kaj drugega, ta pa mu je v že pripravljen kari dodal le malce paradižnikove juhe, ki je brbotala v sosednjem loncu za štedilnikom in vse skupaj začinil še z malo jogurta. Jed je voznika avtobusa tako navdušila, da je že naslednji dan pripeljal svoje prijatelje in družino, da bi uživali v Alijevi novi kreaciji, in tako ustvaril eno najprepoznavnejših britanskih poslastic, ki se je s časom razširila po svetu. Škoti so leta 2009 celo predlagali, da bi se tikka masala zaščitila v okviru EU kot jed porekla iz Glasgowa, vendar so temu ostro nasprotovale druge restavracije iz celotnega kraljestva, ki so si hotele prilastiti avtorstvo jedi. A ne glede na to, komu v resnici pripada avtorstvo, je dejstvo, da tikko masalo kuhajo in strežejo praktično vse indijske restavracije, od Severne Amerike do Azije, na jedilnikih, sicer v lastnih variacijah, pa jo imajo tudi najeminentnejši kuharski mojstri v svojih restavracijah, okitenih z Michelinovimi zvezdicami. Kot priloga tikki masali se na krožnikih največkrat znajde samo kuhan riž, indijski kruh naan ali čapati.

Piščančja tikka masala Sestavine: 700 g filejev piščančjih stegen, narezanih na kocke Za marinado: 2 žlici limonovega soka 6 strokov česna 3 cm velik kos svežega ingverja 1 ½ žličke kuminovih semen ½ žličke mletega koriandra ½ žličke garam masale 1 žlička paprike 1 žlička rdečega čilija v prahu 2 žlici jogurta 2 žlici olja sol po okusu Za tikko masalo: 2 žlici olja 1 velika čebula, sesekljana 1 žlička mletega ingverja ½ žličke mlete kurkume 2 žlički mletega koriandra 1 žlička paprike 1 žlička rdečega čilija v prahu 1 žlica paradižnikove mezge ¼ skodelice paradižnikov v pločevinkah ali 2 srednje velika narezana paradižnika 1 žlička limonovega soka ¾ skodelice jogurta ¼ žličke garam masale sol po okusu, voda Priprava: 1. Kose piščanca položimo v veliko skledo in jih natremo z limonovim sokom in dovolj soli ter pustimo počivati deset minut v hladilniku. 2. Medtem v sekljalnik damo česen, ingver, kumino, koriander, garam masalo, čili v prahu, papriko in jogurt, da se vse skupaj sprime v gladko pasto, ki jo dodamo v skledo s piščancem skupaj z oljem in ga dobro natremo ter pustimo vsaj eno uro, še bolje čez noč v hladilniku, da se okusi lepo prepojijo. 3. Kose piščanca nataknemo na nabodala in pečemo v ponvi ali na kuhinjskem žaru 15 do 20 minut oziroma dokler niso pečeni. 4. Medtem v veliki ponvi ali loncu segrejemo olje, ki mu dodamo čebulo in jo pražimo, dokler rahlo ne porjavi. Dodamo še ingver, in ko zadiši, še kurkumo, koriander, papriko in rdeči čili. Vse skupaj pražimo kakšno minuto, da se okusi začimb okrepijo, dodamo še paradižnikovo pasto, nato pa pelate ali svež paradižnik, zmanjšamo ogenj in pustimo vreti dve do tri minute. Šele nato dodamo limonov sok in jogurt ter toliko vode, da dobimo gosto omako. Posolimo in med občasnim mešanjem dušimo tri do štiri minute, nato pa dodamo garam masalo in koriander ter počasi vmešamo še pečenega piščanca ter vse skupaj kuhamo še kakih deset minut.

Navadna krompirjeva juha po starem Sestavine: ½ kg krompirja slan krop šopek jušne zelenjave 1 žlica masla 1 žlica moke 30 g čebule peteršilj, sol, poper 2 žlici kisa Priprava: Olupljen in na kocke zrezan krompir kuhamo v slanem kropu, ki smo mu dodali šopek jušne zelenjave, ki jo po tem, ko se skuha, na drobno sesekljamo. Nato pripravimo prežganko, tako da na maslu svetlo prepražimo moko in sesekljano čebulo ter nazadnje primešamo še sesekljan peteršilj. Zalijemo z mrzlo vodo, gladko razkuhamo in zlijemo h krompirju. Če je juha pregosta, zalijemo še z vodo, popramo, in ko je krompir mehak, dodamo še kis in postrežemo.