»Svetujejo mi, da se ne smem nikoli odzivati na medije. In se potem tudi ne – pa čeprav o meni pišejo tiste zares najhujše laži,« je Gaber začela svoj zapis. Največ pozornosti je pritegnila, ko je s premierjem obiskovala kraje, ki so jih prizadele poplave, mnenja je razdelila tudi takrat, ko se je postavila v bran ljubljanskim nutrijam.

»A iskreno me mnogo bolj kot nebuloze o meni, prizadane vsak dan nova porcija izkrivljenih ali dobesedno lažnih novic, ki se tičejo vseh nas. Katerih namen je rušenje zaupanja v vlado, največja posledica pa slaba volja in frustracije pri ljudeh,« nadaljuje svoj zapis. Izrazila je tudi svojo podporo in sočustvovanje z žrvami izraelsko-palestinske vojne.

»Ali lahko to našo energijo začnemo porabljati kako drugače? Ker zaradi razmer po svetu že tako ne živimo v najbolj rožnatih časih?"« je sklenila svoj zapis premierjeva partnerica in požela veliko komentarjev podpore.