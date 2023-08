Zadnji avgustovski dan nas je že zelo zgodaj, kot so jo napovedali v Slovenskih novicah, natančno ob tretji uri in petintrideset minut, obiskala modra superluna. Kot so nas še poučili, se izraz superluna uporablja za polno luno, ki je najbližje Zemlji, zaradi česar je videti večja in svetlejša kot običajno, na nebu pa je lahko od tri- do štirikrat na leto, medtem ko je modra luna precej redkejši pojav in označuje pojav dveh polnih lun v enem koledarskem mesecu, tako da bomo na podobni spektakel na nebu čakali vse do avgusta 2032. Ampak kdo bi se v teh časih sploh ubadal s supermodro luno, če pa smo ponovno dočakali superdeževje in zakorakali v jesen. Pa ne samo v meteorološko ...

Rebeka Dremelj napovedala konec poletja

Da poletja dejansko ni več, je v javnem dopisu dokazovala Rebeka Dremelj, ki so jo na spletnem mestu bumnovice.si okarakterizirali za priljubljeno slovensko pevko, nekdanjo misico in danes zelo uspešno podjetnico, ki ima zelo rada morje in poletne dni. Zatorej ni nič čudnega, da je bil njen literarni izliv, ki so ga ujeli nekje v medmrežni stratosferi, podkrepljen s fotografijo zahajajočega sonca in rahlo melanholičen. »Zadnji vzdihljaji poletja so tu, in čeprav se žalostno počasi poslavljam od vročih sončnih dni, se veselim vrnitve v normalno rutino! Vonj po morju, smeh ob sončnih zahodih in pustolovščine, ki so se vrstile druga za drugo. Hvala, poletje, za vse, kar si mi prineslo. Naslednje leto te bom spet nestrpno pričakovala,« je zapisala in menda za svoje oglašanje prejela številne všečke in druge znake podpore. Soncu, morju in nasploh poletju v zadnjih vzdihljajih se je priklonila še vsestranska igralka in nekdanja TV-voditeljica Zvezdana Mlakar, njen zapis, ki je menda navdušil zainteresirano spletno skupnost, pa so med svoje zveste bralce in klikalce odposlali s spletnega mesta metropolitan.si. Kot je sama povedala v uvodu, je za njeno tokratno objavo kriva znana pisateljica Elizabeth Gilbert oziroma avtoričina knjiga Velika čarovnija, ki jo je letos prebirala na morju, ta pa jo je spodbudila k objavi dveh fotografij. »Jaz sem najbolj srečna poleti, ko se mi ni treba gledati v ogledalo, ko živim brez ure in fizično delam do skrajnih meja. Preden sem šla na morje, sem našla stare rumene kopalke, ki jih pred nekaj leti nisem mogla obleči. Vsako leto se za hec fotografiram v skoraj isti pozi in potem gledam, kako gre čas. Prva slika je letošnja, druga, v morski peni, pa je iz leta 2016, kraj je isti,« je razložila Mlakarjeva in seveda priložila za dokaz fotografiji, na katerih je oblečena v rumen bikini, za kar so jo v uredništvu nagradili s komentarjem, da je na obeh posnetkih kljub vmesnemu času sedmih let videti fantastično.

V Slovenskih novicah pa so se navduševali nad aktivnostjo nekdanje predsednice vlade in aktualne ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, še sploh zato, kot so poudarili, ker zadnji tedni za slovenske politike niso enostavni, saj se soočajo z odpravljanjem posledic poplav. A kljub temu, kot so opazili, je Bratuškova v teh dneh vseeno našla nekaj časa za oddih v naravi, kar je v sliki in besedi delila s svojimi pravimi in spletnimi prijatelji. »Po treh delovnih vikendih sem včeraj uspela 'skočit' na Češko kočo in za konec še v Kokro, ki ima dobrih 12 stopinj. Prijetna ohladitev,« je njen prispevek, povezan z idiliko rečnih strug v minulih dneh. Sicer pa je Slovenijo zajela prava evforija dobrodelnosti. Po politikih, ki so se zakopani v blato nastavljali telefonskim objektivom, so prišli zdaj na vrsto umetniki vseh sort. Praktično ni vasi, kjer ne bi pripravili kakšnega dobrodelnega glasbenega koncerta ali druge uprizoritvene dejavnosti za žrtve poplav, in vsak od nastopajočih napoveduje, da bo prispeval to, kar najbolje zna, in predstavil svoj razkošen talent. Da je stvar hudo resna in da marsikje stavijo na visoke karte, so dokazali na televiziji Planet TV, saj so napovedali, da se bo kar nekaj slavnih osebnosti pojavilo v njihovem kvizu Lepo je biti milijonar in zbiralo denar za žrtve poplav kar s svojim znanjem. In že prva tekmovalna skupina obeta, da bodo nagrade za prizadete visoke. »V kvizu, v katerem tekmovalce čaka petnajst vprašanj na poti do glavne nagrade sto tisoč evrov, se bodo preizkusili Tina Gaber, spremljevalka slovenskega predsednika vlade, pevka in televizijska voditeljica Saša Lendero ter vsestranski Marko Miladinović,« so v napovedniku o televizijskem spektaklu zapisali v Svetu 24.

Cel kup nogometnih zvezdnikov

Še več eminenc pa lahko pričakujemo na dobrodelni nogometni tekmi, ki jo bo po poročanju državne tiskovne agencije STA organiziral sam predsednik Uefe Aleksander Čeferin. »Evropska nogometna zveza in njen predsednik Aleksander Čeferin sta se hitro odzvala na poplave in že osmega avgusta je Uefa odobrila 300.000 evrov pomoči. V okviru svojih možnosti je z 20.000 evri na pomoč priskočila tudi Nogometna zveza Slovenije. A Uefa oziroma njen predsednik se ni ustavil. Čeferin se je odločil za prireditev dobrodelne tekme,« so zapisali in še obelodanili seznam upokojenih virtuozov, ki bodo 15. septembra igrali za Slovenijo, med njimi pa so celo takšne legende, kot so Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Mario Mandžukić in Fabio Capello.

Še en veledogodek na travi lahko pričakujemo, le da konec septembra, ko bo na mitski strmini nad Mariborom potekal prvi Laško-pohorski smuk, ki bo, kot so napovedali organizatorji, predstavljal potovanje s časovnim strojem v zlato dobo slovenskega smučanja, tekmovalo pa se bo po travi na klasičnih veleslalomskih smučeh. Med velikani, ki se bodo dričali po pohorskem pobočju, ki bo letos tako le dočakalo pravo smučarsko tekmo, se bosta znašla tudi Bojan Križaj in Urška Hrovat, ki sta se v reviji oziroma Dnevnikovi in Nedeljčevi prilogi Polet razgovorila o tej ne ravno vsakdanji smučarski disciplini. Urška Hrovat je povedala, da na travi še ni smučala, Bojan Križaj pa je pripomnil, da je že v času aktivne kariere smučal po plastiki na Škotskem, potem pa še na tej zeleni podlagi. »Ni toliko utrgano, kot je zanimivo, ampak je super, da bo to mogoče tudi pri nas. Je pa tehnika drugačna. Marsikateri zakon smučanja po snegu tu ne velja,« je razložil Križaj, s katerim smo in bomo očitno še naprej smučali. Upokojen, a še vedno zelo aktiven tako v medijih kot na športnem področju je še en junak iz zlate dobe slovenskega smučanja, Jure Košir, ki pa te dni ni razglabljal o tehničnih podrobnostih smučanja po zelenih zastirkah, temveč so se z njim ukvarjali v reviji Lady, kjer so razglabljali o tetovažah slavnih osebnosti in pripisali, da Koširjeve še poudarjajo njegovo športno izklesano telo. »Tako dih jemajoč ni le njegov biceps, temveč tudi Zevs, bog, ki v grški mitologiji predstavlja nebo in nevihte,« so opisali Juretovo levo roko in božji doprinos k njegovi športni podobi.