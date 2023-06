»Za zdaj kaže, da bomo naslednji teden ne samo ob morju, ampak tudi v notranjosti dosegli 30 stopinj Celzija. Na Primorskem že v začetku tedna, v notranjosti pa bi lahko do tridesetice priplezali v sredini tedna,« je za siol.net pojasnila Eva Bezek, dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje (Arso). Vroče pa je že bilo, le da za zidovi Festivalne dvorane v glavnem mestu, in to na prireditvi, na kateri so izbrali najbolj fatalno žensko leta, o čemer je poročal javni portal rtvslo.si. Za naziv femme fatale 2023, kot se uradno reče usodnemu izboru, je bilo nominiranih osem žensk: Gloria Kotnik, Ajda Mlakar, Petra Parovel, Nataša Naneva, Tara Zupančič, Neisha, Nives Orešnik in Nina Osenar Kontrec. Na koncu je komisija za najbolj fatalno med vsemi fatalkami izbrala deskarko na snegu in dobitnico olimpijske medalje Glorijo Kotnik, ki seveda ni pričakovala, da jo bodo okitili s tako laskavim nazivom. »Sem pa iskreno vesela, ker so glasovali ljudje, ta podpora mi res veliko pomeni. Zahvaljujem se jim za vsak glas iz srca,« je po zmagi izjavila usodna Slovenka leta 2023. Razodela je še, da fatalnost vidi kot »zmagovito kombinacijo privlačne energije, karizme in inteligence« in da se sama počuti najbolj fatalno, ko je zadovoljna s seboj in ji stvari, ki si jih zada, uspevajo. Takrat, je prepričana, oddaja najboljšo energijo, je sproščena, samozavestna in se počuti tako, kot da lahko premika gore.

O dveh usodnih ženskih dušah so se razpisali tudi v reviji Suzy, kjer so, kot so poudarili v uvodu analitičnega sestavka, pod drobnogled vzeli dve Slovenki, ki sta od malega sanjarili, da bi imeli svoj glas v družbi. In sta ga dobili s pomočjo političnih veljakov. Vendar se nista zadovoljili samo z vlogo predsednikove partnerice, ampak vsaka na svoj način opozarja nase. »Ena z božanjem nutrij in slovenskega premierja Roberta Goloba, druga z nošenjem pregrešno dragih kreacij in prenašanjem nepredvidljivega nekdanjega predsednika ZDA. Različni sta si,« so zapisali in dodali, da imata Tina Gaber in Melania Trump marsikaj skupnega, čeprav se na prvi pogled ne zdi, da sta si podobni. Obe sta začeli kariero z lepotnimi izbori, le da se je Melania prebila na mednarodno manekensko sceno, medtem ko se je morala Tina zadovoljiti z lokalno in se za razliko od amerikanizirane Slovenke kot nekdanja miss Hawaiian Tropic sprijazniti s kreacijami domačih, ne tako prestižnih modnih oblikovalk in oblikovalcev. Ena izmed ugotovitev študije primera Gaber-Trump je še ta, da se po stilu in razkošnem življenju Tina niti približati ne more dami z močnim naglasom, jo pa zato nedvoumno prekaša po smislu za humor in javnem nastopu. »Zelo odločno zastopa svoja stališča, celo tako zelo, da jo dragi pošilja na različne fronte, od področja prehrane v družbi do skrbi za ogrožene živali. V zahvalo pa je ona poskrbela za kuštravo mrcino na njegovi glavi in s stilsko preobrazbo olepšala predsedujočega Goloba,« so še dodali v poglobljeni primerjavi usodnih žensk dveh eminentnih politikov.

Eva Boto iz Maribora v Ljubljano

Niso pa samo dame tiste, ki jim bo domovina hvaležna za vse večne čase. Med junaki, ki so se žrtvovali za Slovenijo, je po novem tudi Korošec z dalmatinsko dušo Luka Basi, ki je po poročanju spletnega Siola za to poletje pripravil veliko novost – prvo pesem v slovenščini. »Vedel sem, da bo nekega dne prišel ta dan, ko bom lahko rekel: 'Tu je pesem v slovenščini.' Bal sem se tega izziva, a sem ga zajel z veliko žlico in velikim ponosom,« je slovenski glasbeni umetnik, ki se je na sceno prebil s skladbami, zapetimi v hrvaškem jeziku, svečano dahnil ob izidu pesmi Skrito v raju, kot je naslov njegove prve slovenske skladbe. In kako mu je šlo od rok popevanje v materinščini? »Nam se zdi, da mu gre slovenščina dobro od ust, nekako tako kot Tošetu Proeskemu,« so vtise ob poslušanju prve Basijeve slovenske popevke strnili v reviji Suzy.

Še ena koroška pevska zvezdnica je bila minule dni omenjena v povezavi z domovinskimi čustvi. In to v taistem sredstvu javnega obveščanja, kjer so se ubadali s precej zapleteno dilemo, in sicer: ali je Eva Boto po novem koroška Ljubljančanka ali ljubljanska Korošica? Eva se je namreč nedavno iz Maribora preselila v Ljubljano. »Glede na to, v kakšnem poslu sem, je bila to najbolj logična poteza. Lažje se mi je voziti na koncerte in tri četrt opravkov je v Ljubljani,« je opisala praktične razloge za selitev iz Maribora, kamor se je na študij odpravila pred leti in tam preživela osem let. A slovo je bilo težko. »Zadnji dan v Mariboru sem jokala, to mesto bom pogrešala. Mislila sem, da se ne bom navadila Ljubljane, s zdaj se sprašujem samo eno: zakaj nisem šla že prej,« je o kraju, kamor vodijo vse poti, povedala nova prebivalka.

Natalija Verboten ima najraje domačo teraso

Če se bo poletje resnično priplazilo v naše kraje, bo kot nalašč za organizacijo kakšnega piknika, o katerih so razpredali v reviji Lady in izpostavili, da so le-ti od nekdaj priljubljena možnost za druženja, pa naj gre za posebne priložnosti ali samo za kosilo z okusnimi jedmi z žara na prostem. O tem, kako so videti pikniki pri njih doma, so med množico znanih Slovencev in Slovenk, kot so jih predstavili, zaslišali nekaj posameznikov, med katerimi je bil tudi igralec Jernej Kuntner. Zanj je prvo pravilo piknika dobra družba, kot najboljše prizorišče dobrega piknika pa je izpostavil naravo ob vodi ali planine. »Najraje sem ob reki, potoku, jezeru ... Sicer pa sem bolj organizatorski tip človeka, rad imam prijatelje in jih rad pocrkljam. Na piknik pa sem raje povabljen in tam poiščem delo ali pomagam pri strežbi ali peki, Brez dela nisem preveč rad, sem aktiven 'piknikar',« je dejal Kuntner. Natalija Verboten pa ima bolj kot naravo rada domačo teraso, kjer, kot je izdala, pogosto prireja piknike skupaj s soprogom. »On poskrbi za slastno pečeno meso ali ribe, jaz pa za solate in posladek,« je delitev dela razložila Verbotnova. S pikniki pri Verbotnovih je povezanih tudi nekaj anekdot, ki jih je Natalija predočila javnosti. »Največkrat koga oblečenega vržemo v bazen. Če ni 'prostovoljca', ta čast doleti gostitelja,« je največja skrivnost Natalijinega sveta piknikov.

Bobnar, tolkalec in pevec zabavne glasbe Tulio Furlanič ni razpredal o piknikih, namesto tega je bralnemu občestvu revije Lady poročal o svojih veščinah iz domače kuhinje in o tem, da življenje zajema z veliko žlico. »Zame je najpomembnejše, da ogromno spim – tudi po 16 ur na dan. Ko vstanem, si najprej pripravim zajtrk, nato grem na dvorišče pogledat, ali je treba zaliti zelišča ali rože. Potem grem za dve, tri urice v Koper ali Izolo na kavo s prijatelji, ko se vrnem domov, pa skuham kosilo. Kadar jem kosilo, ga skuham že ob 13. uri, sicer pa imam svoj obrok ob 18. uri,« je svoj mačji način življenja orisal Furlanič. Kot se glasi pripoved, prijatelji med njegovimi najboljšimi jedmi izpostavljajo chili con carne in brodet. »Imam roko za začimbe, količinsko vem, koliko jih dati na določeno količino in katere bolj grejo skupaj,« je o skrivnem kuharskem orožju povedal Tulio.