Nespodobne prakse

Ribištvo je bilo pomembna gospodarska dejavnost, s pomočjo katere sta se Amsterdam in celotna Nizozemska pred nekaj stoletji razcvetela. Pomembno vlogo pri tem je odigral postopek konzerviranja rib, ki so se ga nizozemski ribiči naučili od Skandinavcev. Med čiščenjem so ribam odstranili večino drobovja, le želodca in zgornjega dela prebavil ne, in jim tako podaljšali obstojnost. Drugače od Skandinavcev, ki so ribe konzervirali na kopnem, so nizozemski ribiči postopek konzerviranja rib opravili kar na ribiški ladji. Tako so lahko ostali na morju dlje in se podali na ribolov na bolj odprta morja. A za daljše plovbe so potrebovali večje ribiške ladje in večje ribiške mreže. S povezavo ribištva, ladjedelništva in drugih gospodarskih panog je nastala prva korporacija na svetu. Nizozemska je postopno prevzela primat v oskrbi z ribami v večjem delu Evrope, celo v Skandinaviji.