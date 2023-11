Janković je pojasnil, da so se v ponedeljek sestali predstavniki oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), mestnega redarstva in policije ter razpravljali o prometnih zastojih v središču prestolnice. Dogovorili so se, da bodo v nekaterih križiščih odslej navzoči policisti in mestni redarji.

Še pred tem pa so se pogovorili tudi z direktorjem in vozniki LPP ter sindikatom voznikov in sklenili, da vozniki ne smejo zapeljati v polno križišče ter ga s tem zapreti. V zadnjih tednih se je strnjena kolona avtobusov namreč večkrat vlekla po celotni Slovenski cesti. Vozniki avtobusov bodo tako v križišču pri stavbi Konzorcij in v križanju ulic pri ploščadi Ajdovščina sami skrbeli za pretočnost prometa. Po Jankovićevih besedah je to poskus, kako promet urediti enostavno.

Poudaril je, da morajo tudi vozniki osebnih avtomobilov ravnati odgovorno in ne smejo zapeljati v polno križišče. »Če ne bo šlo na prijazen način, bo to pač urejala policija s kaznimi,« je napovedal.

Od januarja za šest mesecev oviran promet na Dunajski

Ob tem je napovedal, da bo od 4. do 8. januarja 2024 zaradi rekonstrukcije železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto v tem delu zaprta ta pomembna ljubljanska vpadnica. »Promet bo nato oviran naslednjih šest mesecev,« je opozoril.

Dela naj bi se po Jankovićevih besedah začela konec februarja, najprej na južnih tirih nadvoza in na cestišču proti centru mesta. »Tam vlaki takrat ne bodo vozili, ampak bodo vozili samo na tirih, ki so bliže Vilharjevi ulici, potem pa se bo zamenjalo,« je povedal.

Vmes bodo Slovenske železnice (SŽ) uredile postajališče v Šiški pri Pivovarni Union, na podlagi števila potnikov, ki bodo tam izstopali, pa bo Mol organiziral manjši avtobus, ki jih bo prepeljal do postaje Gosposvetska.

V ponedeljek so pristojni dorekli tudi, kako bodo zapirali Dunajsko cesto, da bo čim manj ovir za vozila, pešce in kolesarje. Spremenjeno prometno ureditev bodo skupaj z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek in SŽ predstavili na posebni novinarski konferenci. Župan je vnovič dejal, da gneča nedvomno bo, center mesta pa bo izredno obremenjen.