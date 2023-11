Poljska ustava zavezuje predsednika vlade, da na prvi seji novoizvoljenega sejma, spodnjega doma parlamenta, uradno konča mandat svoje vlade.

Poljski predsednik Andrzej Duda je v govoru na ustanovnem zasedanju sporočil poslancem, da je pripravljen sodelovati z njimi. »Moje najpomembnejše sporočilo od samega začetka mandata, od leta 2015, je bilo in je sodelovanje in še enkrat sodelovanje v najpomembnejših zadevah za Poljsko,« je podaril. Dodal je, da so vrata predsedniške palače vedno odprta za vse, ki so pripravljeni na takšno sodelovanje, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Kot najpomembnejše vprašanje, ki zahteva medstrankarsko sodelovanje, je Duda izpostavil varnost Poljske. Izrazil je upanje, da se bo nadaljevala politika prejšnje vlade povečevanja obrambnih izdatkov države.

Na volitvah je opozicijsko zavezništvo pod vodstvom nekdanjega predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska dobilo jasno večino. Čeprav je konservativna vladajoča stranka Zakon in Pravičnost (PiS) s 194 sedeži najmočnejša stranka v parlamentu, ji ni uspelo doseči absolutne večine in nima koalicijskega partnerja. Liberalna opozicija ima v parlamentu 248 sedežev.

Kljub temu namerava predsednik Duda mandat za sestavo nove vlade drevi podeliti Morawieckemu. Kot je sporočil prejšnji teden, se je za to odločil po posvetovanjih z vodji strank.

Opozicija Dudi očita, da želi odložiti prenos oblasti. Če Morawieckemu v dveh tednih ne bo uspelo zbrati večine in pridobiti zaupnice, bo parlament glasoval o imenovanju drugega mandatarja za sestavo vlade. Iz PiS so sporočili, da bodo storili vsi, da bi v ustavno določenem roku oblikovali novo vlado, ki bi dobila zaupnico.

Novoizvoljeni poslanci so danes izbrali tudi novega predsednika sejma, in sicer Szymona Holownio. 47-letnega novinarja in televizijskega voditelja je podprlo 265 od 459 poslancev, ki so glasovali. Holownia je ob izvolitvi dejal, da sejm nikoli več ne bo »servisna točka vlade« in »glasovalni stroj« ter »zavetišče za kriminalce«, pri čemer je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa namigoval na dosedanjo prakso stranke PiS, ki je državi vladala od leta 2015.

Holownio so za kandidata za predsednika sejma predlagale tri glavne skupine opozicijskega zavezništva. Na položaju bo do 13. novembra 2025, v drugi polovici mandata pa ga bo v skladu s koalicijsko pogodbo nasledil Wlodzimierz Czarzasty, sopredsedujoči Nove levice, ki je del tega zavezništva.