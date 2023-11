Britanski premier Rishi Sunak je danes izvedel rekonstrukcijo vlade, najbolj odmevna in tudi za domačo politično javnost šokantna pa je vrnitev nekdanjega premierja Davida Camerona v politiko, saj bo v vladi zasedel položaj zunanjega ministra. Dosedanji zunanji minister James Cleverly se seli na čelo notranjega ministrstva, od koder se poslavlja odstavljena notranja ministrica Suella Braverman. Njen odhod ni presenečenje zaradi vrste spornih komentarjev v zadnjem času, nazadnje na račun policijskega neukrepanja ob protestih v podporo Palestincem.

David Cameron (57 let) je bil premier med leti 2010 in 2016. Najodmevnejši dogodek njegovega vodenja vlade je bil razpis referenduma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Cameron je zagovarjal članstvo v EU in je odstopil kot premier, ko je večina na referendumu nepričakovano podprla brexit. Cameronova vlada je omogočila tudi referendum o samostojnosti Škotske leta 2014, večina pa se je odločila, da ostane v Združenem kraljestvu.

Cameron po koncu vodenja vlade ni ostal v politiki, ampak je poslovno sodeloval z več podjetji. Njegova vrnitev predstavlja nov moment za konservativno stranko, ki je na oblasti od Cameronove zmage leta 2010, trenutno pa vse kaže na njen poraz na naslednjih volitvah. Po njegovem odstopu so se na premierskem položaju zvrstili Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss in zdaj Rishi Sunak.

Cameron ni član parlamenta, kar je v Združenem kraljestvu pogoj za opravljanje ministrske funkcije. To bodo rešili z njegovih hitrim imenovanjem v zgornji dom, lordsko zbornico.